تتزايد المخاوف الغربية من تطوير روسيا سلاحًا نوويًا في الفضاء، قد يؤدي استخدامه إلى تدمير آلاف الأقمار الصناعية، وشل شبكات الاتصالات والكهرباء على الأرض، في سيناريو كارثي قد يعيد العالم إلى عصر مظلم، ويهدد باندلاع مواجهة نووية واسعة النطاق.

سلاح نووي يثير الرعب في أوروبا



وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن روسيا تستعد لإطلاق سلاح نووي إلى المدار الفضائي، وسط ادعاءات وكالة الاستخبارات الألمانية BND بأن السلاح الفضائي الروسي الجديد، المعروف باسم Sputnik-S، قد يكون جاهزًا للإطلاق خلال شهرين.



ويتمثل السيناريو الأكثر خطورة في تفجير سلاح نووي على ارتفاعات مدارية، بما يؤدي إلى إطلاق نبضة كهرومغناطيسية هائلة تدمر إلكترونيات الأقمار الصناعية، وتؤثر في شبكات الطاقة على الأرض، وتتسبب في انقطاع الكهرباء والاتصالات وتعطيل خدمات الطوارئ في مناطق واسعة.



وأوضحت الصحيفة أن الانفجار قد يؤدي كذلك إلى تدمير الأقمار الصناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب الأقمار الروسية والصينية والإيرانية والكورية الشمالية، فضلًا عن تشكيل حزام إشعاعي حول الأرض يمتد تأثيره تدريجيًا ويعطل المزيد من الأقمار الصناعية، بما قد يؤدي إلى خروج 98% منها عن الخدمة خلال أسبوع، وفقًا لدراسات cited في التقرير.

وتتعامل دول الناتو مع التهديد بجدية، إذ أكد الأمين العام للحلف مارك روته أن الحلف سيضمن الدفاع عن أراضيه، بما يشمل تأمين قدراته وأنظمته في الفضاء، في وقت تتسابق فيه الدول لتعزيز حضورها العسكري في المدار، باعتباره ساحة محتملة للصراعات المستقبلية.



ووصف رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر نشر مثل هذا السلاح بأنه السيناريو الكابوسي الأقصى، فيما حذر خبير الفضاء والتاريخ العسكري آرون باتمان من أن تفجير سلاح نووي في المدار قد يؤدي إلى تدمير أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية دفعة واحدة، بما يهدد الأنظمة العالمية المعتمدة على الفضاء.



وأشار التقرير إلى أن وضع سلاح نووي في الفضاء يعد انتهاكًا لمعاهدة الفضاء الخارجي، التي وقعتها 118 دولة، بينها روسيا، ورغم ذلك فإن موسكو تمتلك تاريخًا طويلًا في مجال الفضاء منذ الحقبة السوفيتية، وهو ما يجعل تطوير مثل هذه القدرات جزءًا من طموحاتها العسكرية والاستراتيجية، وفقًا لخبراء.



واستشهد التقرير بالتجربة النووية الأمريكية Starfish Prime التي أجريت في أوائل ستينيات القرن الماضي، عندما أدى تفجير نووي على ارتفاع نحو 250 ميلًا إلى تعطيل ثلث الأقمار الصناعية آنذاك، فضلًا عن انقطاع 300 مصباح من مصابيح الشوارع في جزيرة هاواي نتيجة النبضة الكهرومغناطيسية.



كما أعادت الشكوك بشأن الطموحات الروسية في مجال الأسلحة الفضائية الظهور عام 2022، عقب إطلاق القمر الصناعي Kosmos 2553، الذي اعتبره مسؤولون أمريكيون وخبراء استخبارات اختبارًا محتملًا تمهيدًا لنشر سلاح نووي في المدار، إلا أن القمر يُعتقد أنه أصبح خارج الخدمة بعد تقارير عن فقدانه السيطرة على حركته.

وأكد خبراء أن مدى استعداد روسيا بالفعل لنشر سلاح نووي فضائي لا يزال غير واضح، وسط احتمالات بأن تكون موسكو تواصل تجاربها على تقنيات مشابهة، أو تسعى لتطوير بديل للقمر Kosmos 2553.