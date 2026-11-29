حذّرت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل من تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من المناطق، تشمل شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ودعت المواطنين، خاصة قائدي السيارات، إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لوقوع الحوادث نتيجة انخفاض الرؤية.

وشددت التحذيرات على ضرورة القيادة بسرعات مناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتجنب التجاوزات الخطرة، مع استخدام كشافات الشبورة المائية عند الحاجة، والالتزام بالإرشادات المرورية على الطرق المتأثرة بالشبورة.