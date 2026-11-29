تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بكميات من الهيش والأشجار بمنطقة الدواسات بقرية العتوة بمركز قطور إثر ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ4 سيارات مطافئ لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في ارض منطقة الدواسات بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كابلات الكهرباء

وأفاد شهود عيان أن سبب اشتعال النيران إثر ماس كهربائي مفاجىء نتيجة كابلات الكهرباء علي حد قولهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.