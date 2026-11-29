أشاد محمد رزق، نجم نادي غزل المحلة السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء تمثل المحرك الأساسي للاعبين وأحد أهم أسباب الانتصارات التي يحققها الفريق.

وقال محمد رزق، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم، إن غرفة ملابس الزمالك تتمتع بالترابط رغم أزمة المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن اللاعبين يركزون بشكل كامل داخل الملعب من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك مدرب كبير، ونجح في تجهيز اللاعبين بشكل جيد، بينما لم ينجح الجهاز الفني للأفريقي التونسي في دراسة الزمالك بالشكل الكافي قبل المواجهة.

وتحدث رزق عن عبد الله السعيد، مشيدًا بإمكانياته الفنية وخبراته الكبيرة، ووصفه بأنه «أسطى» في وسط ملعب الزمالك، مؤكدًا أنه يقدم درسًا لجميع الرياضيين رغم تقدم عمره.

كما أشاد بمجهود شيكو بانزا، موضحًا أنه يقدم أدوارًا كبيرة داخل الملعب ويتسبب في إرهاق دفاعات المنافسين، لكنه يحتاج إلى تطوير اللمسة الأخيرة من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي تتاح له.

وأشار نجم غزل المحلة السابق إلى أن الجبهة اليمنى بقيادة عمر جابر تمثل أحد أهم مصادر الخطورة في صفوف الزمالك، في ظل الأدوار التي يقدمها اللاعب على مدار المباريات.

واختتم محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك قدم مباراة قوية أمام الأفريقي التونسي واستحق تحقيق الفوز، مشددًا على أن الفريق يمتلك فرصة ذهبية للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.