كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف بعثة الفريق الأول لكرة القدم من السفر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق لن يسافر على متن طائرة خاصة، وسيكون السفر من خلال رحلة طيران عادية.

ممدوح عباس يتحمّل تكاليف رحلة الزمالك إلى الجزائر

وأوضح المصدر أن ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، تكفل بمصاريف رحلة الفريق إلى الجزائر، والتي اقتربت تكلفتها من مليون ونصف مليون جنيه، في إطار دعمه للنادي خلال الفترة الحالية، ومساندته للفريق قبل المواجهة الأفريقية المرتقبة.

وأضاف أن شركة السياحة الراعية لنادي الزمالك رفضت حجز رحلة السفر إلى الجزائر، بسبب المديونيات المالية المتأخرة المستحقة على القلعة البيضاء، وهو ما دفع ممدوح عباس إلى التدخل وتحمل تكاليف الرحلة، لضمان انتظام ترتيبات سفر البعثة في الموعد المحدد.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في مواجهة الإدارة العديد من الصعوبات المتعلقة بالالتزامات المالية والتعاقدات المختلفة.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.

الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي بالفوز على الإفريقي التونسي

وكان الزمالك قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق فوز مهم على حساب الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وبهذا الانتصار، حصد الفريق الأبيض أول ثلاث نقاط في مشواره الأفريقي، ليتقاسم صدارة المجموعة مع مولودية الجزائر، الذي يمتلك الرصيد نفسه، بينما حل الإفريقي التونسي في المركز الثالث دون نقاط.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المواجهة المقبلة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي، وتأكيد قدرته على المنافسة بقوة على اللقب القاري