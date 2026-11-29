كشفت صحيفة «بليك» السويسرية عن تحركات من جانب النادي الأهلي لإعادة مدربه السابق مارسيل كولر، المدير الفني الحالي لفريق زيوريخ السويسري، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار البحث عن مدرب أجنبي جديد.

صحيفة سويسرية تكشف: الأهلي يتحرك لإعادة كولر رغم ارتباطه بزيوريخ

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي يسعى لاستعادة خدمات المدرب السويسري، إلا أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن عودته إلى القاهرة، وهو ما يترك مستقبل كولر مع ناديه الحالي مفتوحًا على الاحتمالات.

وأشارت «بليك» إلى أن رحيل كولر عن زيوريخ سيمثل «صدمة كبيرة» لمسؤولي النادي، خاصة أنه تولى المهمة في الصيف الماضي، ونجح خلال فترة قصيرة في إعادة قدر من الاستقرار للفريق بعد سنوات من الاضطرابات.

وكان “كولر” قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، واستمر في منصبه حتى أبريل 2025، وحقق مع الفريق 11 بطولة، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري، كما قاد الأحمر للحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

وتأتي تحركات الأهلي لاستعادة المدرب السويسري بعد إقالة المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، وهي الهزيمة الأولى للفريق خلال الموسم الجاري، ليقرر النادي إسناد المهمة مؤقتًا إلى سامي قمصان لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.