حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على إحياء ذكرى وفاة الفنانة المصرية الكبيرة شادية، التي توافق 28 نوفمبر، بكلمات مؤثرة عبّرت خلالها عن مدى حبها وإعجابها بتاريخها الفني، كاشفة عن تفاصيل مشاركتها في اختارت الظهور بقطع من المقتنيات الشخصية للفنانة الراحلة.

وشاركت ليلى أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لإطلالتها خلال الحفل، وكشفت أنها ارتدت مجوهرات وفروة من المقتنيات الشخصية للفنانة شادية، في تجربة وصفتها بأنها أشبه بالحلم، خاصة أن هذه القطع تحمل قيمة تاريخية وإنسانية كبيرة، وترتبط بواحدة من أبرز نجمات الفن المصري.

وأعربت ليلى عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، مؤكدة أن ارتداء جزء من مقتنيات شادية الشخصية جعلها تشعر بأنها قريبة، ولو بجزء بسيط، من تاريخها الفني الكبير.

وقالت ليلى أحمد زاهر في رسالتها: «النهارده 28 نوفمبر، ذكرى وفاة النجمة المصرية شادية، اللي بالنسبالي من أحلى وأجمل الممثلات والمطربات اللي جت في تاريخ مصر، وإن تجيلي الفرصة ألبس حاجة من مقتنياتها الشخصية وأكون قريبة ولو بجزء من تاريخها في هتفضل ذكرى غالية على قلبي طول عمري».

وأضافت معربة عن امتنانها لعائلة الفنانة الراحلة: «شكراً جداً لعيلتها الجميلة إنهم ادوني الفرصة إني أعيش اليوم ده وأنا لابسة مقتنيات شخصية وغالية عليهم بالشكل ده»، كما وجهت دعوة لجمهورها ومحبي شادية لتذكرها بالدعاء، قائلة: «وياريت نفتكرها كلنا بالدعاء».

وأكدت ليلى أن إعجابها بشادية لا يقتصر على جانب واحد من موهبتها، بل يمتد إلى جمالها وصوتها وحضورها المميز على الشاشة، معتبرة أنها واحدة من أجمل الفنانات اللاتي مررن على تاريخ الفن المصري، وأن ارتداء قطع من إرثها الشخصي سيظل من الذكريات التي تعتز بها طوال حياتها.

ولاقت كلمات ليلى أحمد زاهر تفاعلاً من متابعيها، الذين أشادوا بهذه اللفتة الإنسانية والفنية، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع ذكرى رحيل شادية، واعتبروا أن ظهورها بمقتنيات النجمة الراحلة يحمل تقديراً خاصاً لقيمة واحدة من أهم رموز السينما والغناء في مصر.

وتظل “شادية”، التي لقبت بدلوعة السينما المصرية، واحدة من أبرز الأسماء التي تركت بصمة استثنائية في تاريخ الفن، بعدما قدمت على مدار مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأفلام والأغنيات التي ارتبط بها الجمهور عبر أجيال مختلفة، لتبقى أعمالها حاضرة في الذاكرة الفنية، ويظل اسمها محل تقدير ومحبة من نجوم الفن والجمهور.