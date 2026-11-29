كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، موضحًا استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وقال “شاهين” إن الطقس يميل إلى الاعتدال نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب الصعيد، ويسود طقس بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار الأجواء الخريفية.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وأوضح مدير عام التنبؤات بالأرصاد الجوية أن بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

فرص سقوط أمطار على عدة مناطق

وأضاف شاهين أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 23 إلى 25 درجة، والصغرى من 14 إلى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى من 18 إلى 23 درجة، والصغرى نحو 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى من 22 إلى 27 درجة، والصغرى من 11 إلى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى نحو 32 درجة، والصغرى من 15 إلى 17 درجة.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بداية الأسبوع

وحول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أشار شاهين إلى توقعات بتغيرات في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين 30 نوفمبر، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ونصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة، خاصة مع التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال بداية الأسبوع.