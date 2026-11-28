​كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عن ملامح الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة من غدا الأحد 29 نوفمبر 2026 وحتى الخميس 3 ديسمبر 2026.

وتشهد تلك الفترة طقساً خريفياً متقلباً يبدأ باعتدال نسبي وحرارة على جنوب الصعيد، ويتحول اعتباراً من يوم الاثنين إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة واضطراب في الملاحة البحرية.

​أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

​السمة العامة للطقس: يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

​الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​أمطار الأحد 29 نوفمبر: تتهيأ فرص لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 40% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وقد تكون متوسطة ليلاً على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

​تحول ملحوظ اعتباراً من الاثنين 30 نوفمبر

و​أشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد اعتباراً من يوم الاثنين 30 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء، ويصاحب ذلك:

​فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

​انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

​اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط، مع استمرار المتابعة من جانب الهيئة.

​درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة

​تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، وصغرى بين 14 و16 درجة؛ إذ تبلغ الأحد 25 عظمى و16 صغرى، والاثنين 23 عظمى و15 صغرى، والثلاثاء والأربعاء 22 عظمى و14 صغرى، وتصل الخميس إلى 21 عظمى و14 صغرى.

​وفي السواحل الشمالية، تتراوح العظمى بين 18 و23 درجة والصغرى 14 درجة؛ حيث تسجل الأحد 23 عظمى و14 صغرى، والاثنين 21 عظمى و14 صغرى، والثلاثاء 19 عظمى و14 صغرى، والأربعاء والخميس 18 عظمى و14 صغرى.

​أما في شمال الصعيد، فتتراوح العظمى بين 22 و27 درجة والصغرى بين 11 و12 درجة؛ إذ تبلغ الأحد 27 عظمى و12 صغرى، والاثنين 25 عظمى و11 صغرى، والثلاثاء 23 عظمى و11 صغرى، والأربعاء والخميس 22 عظمى و11 صغرى.

​بينما يشهد جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 25 و32 درجة وصغرى بين 15 و17 درجة؛ حيث يسجل الأحد 32 عظمى و17 صغرى، والاثنين 30 عظمى و15 صغرى، وتستقر من الثلاثاء حتى الخميس عند 25 عظمى و16 صغرى.

​ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية والنشرات الصادرة عنها أولاً بأول تحسباً لأي تغيرات في الحالة الجوية.