طالبت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تقديم دعم نفسي متخصص وعاجل للمتضررين من حادث حريق منطقة الوراق، مؤكدة أن التعامل مع تداعيات الحوادث الكبرى لا يجب أن يقتصر على إسعاف المصابين وعلاج الإصابات الجسدية، وإنما يمتد إلى الاهتمام بالصحة النفسية لكل من تعرض للواقعة أو شاهد مشاهدها القاسية.

وأكدت أميرة فؤاد أن الحادث لم يترك آثارًا جسدية فقط، بل خلّف مشاهد إنسانية شديدة القسوة، قد تظل عالقة في ذاكرة الناجين وشهود العيان والأشخاص الذين تابعوا الواقعة عن قرب، خاصة من شاهدوا لحظات صعبة ومؤلمة يصعب على الإنسان استيعابها أو تجاوزها بسهولة.

صدمات نفسية تستدعي التدخل المتخصص

وأوضحت أن التعرض المفاجئ لمشاهد الموت والحرائق وفقدان الأرواح، أو مشاهدة أشخاص يتعرضون للخطر دون القدرة على إنقاذهم، قد يؤدي إلى صدمات نفسية تستدعي التدخل المتخصص، مشيرة إلى أن بعض المتضررين قد يعانون من اضطرابات النوم والقلق والخوف المتكرر واستعادة تفاصيل الحادث والشعور المستمر بالتوتر.

وشددت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على أهمية إطلاق تدخل نفسي عاجل يتضمن توفير فرق من الأطباء والأخصائيين النفسيين للتواصل مع الناجين والمصابين وأسر الضحايا وشهود العيان، إلى جانب الأشخاص الذين تعرضوا لمشاهد الحادث بشكل مباشر، وتقييم حالتهم النفسية وتقديم الدعم اللازم لهم، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص إلى الجهات المعنية.

وأضافت أن الاهتمام يجب ألا يقتصر على الأيام الأولى التالية للحادث، بل ينبغي وضع آلية للمتابعة النفسية خلال الفترة المقبلة، لأن بعض آثار الصدمات لا تظهر بصورة فورية، وقد تبدأ أعراضها في الظهور بعد مرور أيام أو أسابيع من التعرض للواقعة.

الفئات الأكثر احتياجًا

وأكدت أميرة فؤاد أن الأطفال من بين الفئات الأكثر احتياجًا للاهتمام في مثل هذه الظروف، خاصة الذين شاهدوا الحادث أو فقدوا أحد ذويهم، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة لهم وتقديم الدعم النفسي المناسب لأعمارهم، بما يساعدهم على تجاوز التجربة دون أن تترك آثارًا ممتدة على صحتهم النفسية.

واختتمت بالتأكيد على أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، وأن إنقاذ الإنسان لا يتوقف عند إنقاذ حياته جسديًا، بل يمتد إلى مساعدته على استعادة اتزانه النفسي والقدرة على مواصلة حياته بصورة طبيعية.