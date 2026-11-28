نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة نقاشية تحت عنوان «حوار يجمعنا.. ومستقبل نصنعه معًا»، لمناقشة مستقبل الحزب وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، وآليات تطوير العمل السياسي والتنظيمي والبرلماني، والتحديات التي تواجه الأداء الحزبي، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الثالث لحزب الشعب الجمهوري، المنعقد بمدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام، بحضور المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، و أحمد الألفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي، والنائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، وأحلام وليد عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، إلى جانب أعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الحزب من مختلف المحافظات.

وأدارت الجلسة إيمان طلعت، الأمين المساعد لأمانة المجالس المحلية، وشهدت حوارًا مفتوحًا وتفاعلًا بين قيادات الحزب وأعضائه، حيث طرح المشاركون عددًا من التساؤلات والرؤى المتعلقة بمستقبل الحزب، وتطوير آليات العمل داخله، وتعزيز التواصل بين المستويات التنظيمية المختلفة.

وأكدت قيادات الحزب، خلال الجلسة، أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة استكمال البناء التنظيمي وتوسيع قاعدة الانتشار بالمحافظات والمراكز، وتعزيز مشاركة الوحدات الحزبية في صناعة القرار، بما يضمن رفع كفاءة الأداء والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة، مشيرين إلى أهمية تطوير أدوات العمل البرلماني، وربط تحركات نواب الحزب باحتياجات المواطنين، خاصة في الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وشددت القيادات على أن تمكين الشباب لا ينبغي أن يقتصر على زيادة تمثيلهم داخل الهياكل التنظيمية، وإنما يجب أن يمتد إلى منحهم فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير وصناعة الأفكار، من خلال إتاحة الفرصة وتوفير الدعم والتوجيه وتقدير النجاحات، مع تحقيق التكامل بين الأجيال والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

وفي سياق تطوير منظومة العمل الحزبي، أكدت قيادات الحزب أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتطوير الأداء التنظيمي والبرلماني، وتحسين آليات التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات، مع دراسة الاستفادة من التجارب الحزبية الدولية وتطبيق الممارسات التي تتناسب مع طبيعة العمل السياسي والحزبي في مصر.

كما تناولت المناقشات طبيعة العلاقة بين الحزب والحكومة، وأهمية تحقيق التوازن بين دعم جهود الدولة وتقديم النقد البناء، مع الحفاظ على الدور الرقابي للحزب والتعامل مع أوجه القصور بما يسهم في تحسين الأداء والاستجابة لمطالب المواطنين.

وشهدت الجلسة تبادلًا للآراء والمقترحات بين قيادات الحزب وأعضائه، في إطار توجه يستهدف تعزيز الحوار الداخلي وتطوير آليات العمل واتخاذ القرار، وتحويل الرؤى والمناقشات إلى خطوات عملية تسهم في بناء منظومة حزبية أكثر تطورًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات السياسية والمجتمعية.