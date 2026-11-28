أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن احترام الوضع الدستوري لإقليم كردستان تحت مظلة النظام الاتحادي يمثل التزاماً قانونياً ثابتاً، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع إلى الحوار المرتقب في الأول من ديسمبر بروح وطنية تستند إلى الدستور.
وقال العبودي - في تصريح اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: "نتطلع إلى الحوار المرتقب في الأول من ديسمبر بروح وطنية تستند إلى الدستور وتغلّب المصالح العليا لجميع العراقيين".
وأضاف أن "احترام الوضع الدستوري لإقليم كردستان تحت مظلة النظام الاتحادي يمثل التزاماً قانونياً ثابتاً"، لافتاً إلى أن "الكرد جزء أصيل من النسيج الوطني العراقي، وجميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات".
وأكد أن الحكومة العراقية، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لن تحيد عن مبادئها الوطنية وبرنامجها الحكومي: لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا تهريب للنفط أو الأموال، ولا استنزاف لثروات الشعب العراقي في أي مكان من أرض العراق.