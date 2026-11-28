تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها التوعوية داخل المدارس، من خلال تنفيذ حملات ولقاءات تثقيفية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف رفع وعي الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتعزيز ثقافة الوقاية المبكرة بين النشء والشباب.



تقديم المعلومات التوعوية بأساليب مبسطة

وتتضمن الحملات استخدام المحتوى المرئي والوسائل التفاعلية لتوضيح الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية للإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، وتقديم المعلومات التوعوية بأساليب مبسطة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطلاب.

وتستهدف هذه الأنشطة الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب بمختلف مدارس المحافظة، وترسيخ الوعي بمخاطر الإدمان، وتشجيع النشء على اتباع السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن التجارب والسلوكيات الخطرة.

وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لحماية الطلاب من الوقوع في دائرة الإدمان، مع التعريف بالخدمات العلاجية والتأهيلية المجانية التي يقدمها الصندوق بسرية تامة من خلال الخط الساخن 16023.