يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام الأفريقي التونسي، مساء اليوم السبت، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط ترقب جماهيري كبير للمباراة التي تحمل أهمية مبكرة في حسابات المنافسة على التأهل.

1- موعد المباراة

تقام مباراة الزمالك والأفريقي التونسي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت تونس.

2- القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، كما يمكن للجماهير المصرية متابعة اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

3- التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم المهدي سليمان، وعمر جابر، ومحمد إسماعيل، والونش، ومحمود بنتايج، ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد، وأحمد فتوح، وشيكو بانزا، وعدي الدباغ، وأحمد شريف.

4- تاريخ المواجهات

التقى الزمالك والأفريقي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الأفريقية، حقق كل فريق 3 انتصارات، ولم تنتهِ أي مباراة بالتعادل.

5- الغيابات

يفتقد الزمالك خدمات مصطفى الزناري ومحمد السيد ومحمد إبراهيم بسبب الإصابة، إلى جانب سيف جعفر وحمد الجفالي وعمرو ناصر لعدم اكتمال الجاهزية الفنية.