أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 25 مليونًا و561 ألفًا و875 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، قبل تطورها إلى حالات مزمنة تؤدي إلى مضاعفات صحية، من خلال التوعية والفحوصات الطبية وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين مجانًا.

3601 وحدة رعاية أولية تقدم خدمات المبادرة في 27 محافظة

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة على محافظات الجمهورية الـ27، بما يتيح الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وتشجيعهم على إجراء الفحوصات الدورية والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتستهدف المبادرة المواطنين فوق سن الأربعين عامًا، إلى جانب الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطورة أو تاريخ مرضي عائلي مرتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة.

فحوصات للكشف عن السكري والضغط والاعتلال الكلوي

وتشمل الخدمات المقدمة ضمن المبادرة قياس ضغط الدم، وفحص مستوى السكر العشوائي والتراكمي، وقياس نسب الدهون ووظائف الكلى، إلى جانب حساب مؤشر كتلة الجسم، فضلًا عن تنظيم جلسات للتوعية الصحية وبرامج للمتابعة الدورية.

وتهدف هذه الفحوصات إلى اكتشاف المؤشرات الأولية للإصابة بالأمراض المستهدفة، بما يسمح بالتدخل الطبي في الوقت المناسب، وتقليل فرص حدوث المضاعفات المرتبطة بالأمراض المزمنة.

تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متخصصة للمستشفيات

وأشار عبد الغفار إلى أنه في حال ظهور مؤشرات أو عوامل خطورة من خلال الاستبيانات والفحوصات الأولية، يتم تحويل المواطن إلى أحد المستشفيات المشاركة في المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة وتقييم حالته.

وفي حالة التأكد من الإصابة بأحد الأمراض المستهدفة، يحصل المواطن على العلاج اللازم، إلى جانب المتابعة الطبية المنتظمة، حيث توفر المبادرة الأدوية الشهرية مجانًا للمصابين، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي متخصص للمستشفيات لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

الصحة تدعو المواطنين للاستفادة من المبادرة مجانًا

وأكد المتحدث الرسمي أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع استمرار تدريب الأطقم الطبية لضمان دقة الفحوصات وسرعة إحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين، خاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري، وكذلك من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالأمراض المزمنة، إلى التوجه لأقرب وحدة رعاية أولية للاستفادة من خدمات المبادرة بالمجان.

وشددت الوزارة على أهمية الكشف المبكر والفحوصات الدورية، باعتبارهما من الوسائل الأساسية لاكتشاف الأمراض قبل تفاقمها، والحد من مضاعفاتها الصحية.