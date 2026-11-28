كشف أحمد، نجل المعلق الرياضي الراحل محمد شكري، تفاصيل مؤثرة عن وفاة والده في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أنه لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ طفل من الحادث.

وقال أحمد إن والده كان يحاول إنقاذ الطفل، إلا أن القدر شاء أن يرحلا معًا، مشيرًا إلى أنهما توفيا في حضن بعضهما، في مشهد إنساني مؤلم أثار حالة من الحزن والتعاطف.

وكان المعلق الرياضي محمد شكري قد لقي مصرعه إثر حادث الطريق الدائري بالوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وكشف أحمد شكري، نجل المعلق الرياضي محمد شكري، أحد ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، تفاصيل جديدة عن أوضاع أسرته بعد وفاة والده، موضحًا أن والده ترك 5 أبناء، بينهم طفلان توأم يبلغان من العمر 7 سنوات، هما مالك وياسين، مؤكدًا أنهما لم يستوعبا حتى الآن حقيقة رحيل والدهما، فيما تعيش والدته حالة من الحزن الشديد.

تفاصيل مؤثرة عن أسرة ضحية حادث الوراق

وأضاف أحمد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الأسرة تضم 5 أبناء، بينهم ولدان صغيران توأم يبلغان 7 سنوات، إلى جانب شقيقتين تكبرانهما بعام واحد، موضحًا أن الطفلين لا يزالان صغيرين للغاية، ولم يستوعبا ما حدث أو يدركا بشكل كامل أن والدهما توفي ولن يعود.

وأشار إلى أن الأسرة عاشت على أمل العثور على والده في أحد المستشفيات طوال الأيام الثلاثة التي أعقبت الحادث، موضحًا أنه عندما وصل إليه خبر الوفاة أمس، حاول إبلاغ أفراد الأسرة بطريقة هادئة وتمهيدية حتى يتمكنوا من استيعاب الأمر، لكنه وصف رد فعل أفراد المنزل بأنه كان صعبًا للغاية، إذ أصابتهم حالة من الانهيار فور معرفة الخبر.

وأوضح أنه ظل طوال 3 أيام لا يعرف أي معلومة عن والده، سواء كان حيًا أو متوفى، وكان يتنقل بين المستشفيات والأماكن المختلفة بحثًا عنه، مؤكدًا أنه شعر وكأنه يدور حول نفسه في أنحاء الجمهورية دون أن يصل إلى معلومة تطمئنه أو تكشف مصيره.

ولفت إلى أن والدته حزينة للغاية بعد وفاة والده، داعيًا الله أن يصبرها ويصبر أفراد الأسرة على هذا المصاب، مشيرًا إلى أن شقيقيه الصغيرين، مالك وياسين، يواجهان فقدان والدهما في سن مبكرة للغاية، ولم يحظيا بوقت كافٍ في كنفه.