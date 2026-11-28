قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن مسلحين اقتحموا سفينة شحن واستولوا عليها على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب غربي منطقة بلحاف في اليمن.

هجوم على سفينة شحن قبالة اليمن

وأوضحت الوكالة أن التقرير يستند إلى إفادة قبطان السفينة، مشيرة إلى أنه في أعقاب الحادث، صدرت تعليمات إلى السفن الأخرى في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

في سياق آخر، أفادت تقارير بدخول السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس كيرسارج" مرحلة متقدمة من التأهيل القتالي، بعد سلسلة مناورات مكثفة أجرتها خلال نوفمبر الجاري، بهدف التأكد من جاهزيتها الكاملة للانتشار في مناطق التوتر ومواجهة مختلف التهديدات البحرية والجوية.

مناورات متكاملة ضمن سرب برمائي

وجاءت التدريبات ضمن تشكيل برمائي ضم إلى جانب "كيرسارج" كلًا من سفينة النقل البرمائي "يو إس إس أرلينجتون" وسفينة الإنزال "يو إس إس تورتوجا"، حيث نُفذت سيناريوهات تحاكي ظروف القتال الحقيقي.