قالت صحيفة واشنطن بوست إن القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تواجه مستقبلًا غامضًا بعد أن تلقت ضربات إيرانية عنيفة، مضيفة أن الأحياء المحيطة بإحدى المنشآت العسكرية الأمريكية الكبرى أصبحت خالية من السكان، بينما تتساءل الشركات المجاورة عما سيحدث بعد ذلك.

نقل معظم القوات الأمريكية من القاعدة البحرية

كشف التقرير أن الضربات الإيرانية ألحقت بالقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين أضرارًا يُرجّح أن تتجاوز كلفتها 400 مليون دولار، فيما لا يزال مستقبلها غامضًا.

وقالت واشنطن بوست: "إنه من بين أكثر من 8000 جندي متمركزين هنا، لم يتبق سوى جزء صغير، ولا يزال مستقل الوجود الأمريكي هنا وفي الخليج العربي غير مؤكد".

كما يدرس البنتاجون إمكانية إعادة نشر قواته من المنطقة إلى إسرائيل والأردن بسبب القصف المكثف من قبل إيران.



ليالي سينما قبل الحرب

قبل الحرب مع إيران، كان العسكريون الأمريكيون في قاعدة الدعم البحري في البحرين "Naval Support Activity Bahrain" يستمتعون بليالي سينما كل يوم أربعاء، حيث يفترشون البطانيات مع عائلاتهم على المساحات العشبية أمام جهاز العرض.



ضربات غيّرت الواقع



لكن الضربات الثقيلة التي نفذتها إيران قلبت هذا الواقع رأسًا على عقب، ووضعت القاعدة، التي تُعد من أبرز مراكز الوجود البحري الأمريكي في المنطقة، أمام مرحلة من عدم اليقين.



أحياء مهجورة وأعمال مترقبة



ومع خلو الأحياء المحيطة بالمنشأة من سكانها، تعيش الشركات المجاورة حالة من الترقب والقلق، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الحياة ستعود إلى طبيعتها حول القاعدة أم لا.

