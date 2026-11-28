أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية اختيار الدكتور طارق سيد توفيق، وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس الرابطة الدولية لعلماء الآثار المصرية القديمة، رئيسًا للجنة العلمية للمتحف المصري بمدينة تورينو، أحد أعرق المتاحف المتخصصة في الآثار المصرية القديمة على مستوى العالم، والذي يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1824.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاختيار يعكس المكانة العلمية المتميزة للدكتور طارق توفيق، والثقة الدولية في كفاءته وخبراته العلمية، ويجسد الحضور المؤثر لعلماء جامعة القاهرة في المؤسسات الأكاديمية والثقافية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تولي الدكتور طارق توفيق هذا المنصب، كأول عالم مصري يرأس اللجنة العلمية للمتحف، يمثل امتدادًا لعطاء أجيال من علماء كلية الآثار بجامعة القاهرة، الذين أسهموا في التعريف بالحضارة المصرية وصون تراثها الإنساني، وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية.

وتضم اللجنة العلمية للمتحف نخبة من كبار علماء الآثار المصرية القديمة ومديري المتاحف الكبرى في العالم، وتتولى مراجعة واعتماد خطط العرض المتحفي المستقبلية، ومتابعة النشر العلمي، وضمان توفير البيئة الملائمة لعرض القطع الأثرية والحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن العالم الراحل الدكتور جاب الله علي جاب الله، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، وأحد قامات كلية الآثار بجامعة القاهرة، كان عضوًا بهذه اللجنة حتى عام 2012، ليأتي اختيار الدكتور طارق توفيق رئيسًا لها تأكيدًا لاستمرار الحضور العلمي المتميز لعلماء جامعة القاهرة على الساحة الدولية.