لحق سعيد عبدالغني شحاتة، أحد مصابي حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، برفاقه الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في الحادث، بعدما توفي متأثرًا بإصابته، لتكتمل مأساة أربعة من زملاء العمل الذين جمعتهم رحلة العودة إلى منازلهم عقب انتهاء يوم عملهم، وفرّقهم الموت في حادث مروع.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت العثور على جثامين كل من محمد أشرف الخولي، ومعتز شوقي غريب، وعماد محمد إبراهيم، من ضحايا الحادث، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الوراق، تمهيدًا لإنهاء إجراءات تسليم جثامينهم إلى ذويهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن الضحايا الأربعة كانوا يعملون بشركة كيماويات البناء الحديث، وكانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء ساعات العمل، قبل أن تعترض طريقهم كارثة حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري، ليسقطوا جميعًا ضحايا للحادث الذي ارتفع عدد ضحاياه لـ 32 شخصا حتى الآن.

وكان سعيد عبدالغني شحاتة قد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب إصابته في الحادث، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، ليلحق بزملائه الثلاثة الذين سبقوه إلى الموت، في فاجعة خيمت على أسرهم وزملائهم بالشركة.