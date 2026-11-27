ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس وحدة الأجور والاستحقاقات بأحد البنوك، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه من الحسابات الداخلية للبنك.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضه على جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليه، وأحالته إلى المحكمة المختصة.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد، ورد مبلغ 11 مليون جنيه، وغرامة تعادل قيمة المبلغ المستولى عليه، إلى جانب العزل من الوظيفة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة والإضرار بمصالح الدولة.