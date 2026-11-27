أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، لأول مرة، عن إتاحة فرصة لطلاب مرحلتي البكالوريوس والماجستير للمشاركة في برنامج التدريب البحثي الصيفي الدولي «Summer@EPFL»، بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بمدينة لوزان في سويسرا، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية.

وقال الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن إتاحة هذه الفرصة تأتي في إطار استراتيجية الكلية لتعزيز التدويل والانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، وتوسيع نطاق استفادة الطلاب من المنح والفرص التدريبية الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

وأضاف عميد الكلية أن الكلية تعمل على تعزيز التكامل بين العلوم التجارية والتخصصات التكنولوجية الحديثة، في ضوء التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي، مؤكداً أهمية إكساب الطلاب المهارات البحثية والتطبيقية التي تتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات وظائف المستقبل.

وأوضح الجارحي أن البرنامج يتيح للطلاب المقبولين الانضمام إلى فرق بحثية دولية، والمشاركة في مشروعات بحثية وتطبيقية في مجالات البرمجة وعلوم الحوسبة، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية والتقنية وإثراء خبراتهم الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن مشاركة طلاب الكلية في هذا البرنامج تمثل خطوة مهمة نحو إتاحة تجارب تعليمية وبحثية دولية تتجاوز حدود الدراسة الأكاديمية التقليدية، وتمنحهم فرصة للاحتكاك ببيئات بحثية متقدمة، واكتساب خبرات عملية تساعدهم على توظيف معارفهم التجارية في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأكد عميد الكلية حرص إدارة الكلية على تعريف الطلاب بالفرص الدولية المتاحة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لهم خلال مراحل التقديم، داعياً الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها في تطوير مهاراتهم وبناء مسارات أكاديمية ومهنية متميزة.

ويستهدف البرنامج طلاب البكالوريوس من الفرقة الثانية فأعلى، وطلاب الماجستير، ممن يمتلكون خلفية قوية في البرمجة والحوسبة، شريطة استمرار قيدهم بالجامعة طوال فترة التدريب، وتوافق خلفيتهم الأكاديمية مع المجال البحثي المختار.

وتتراوح مدة التدريب بين شهرين وثلاثة أشهر، ويحصل الطلاب المقبولون على مخصص مالي قدره 1800 فرنك سويسري شهرياً، إلى جانب استرداد تكاليف السفر وفقاً للقواعد المنظمة للبرنامج، فيما يتولى الطلاب ترتيب إقامتهم خلال فترة التدريب.

ويستمر التقديم حتى الأحد 29 نوفمبر 2026، عبر الموقع الرسمي للبرنامج:

https://summer.epfl.ch/

ويمكن للطلاب الراغبين في المشاركة التواصل مع المنسقين الأكاديميين لبرامجهم الدراسية، أو الدكتورة داليا مصطفى، مدير وحدة المنح والعلاقات الدولية بالكلية، للاستفسار عن شروط التقديم وإجراءات الالتحاق بالبرنامج.,