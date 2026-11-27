أكد عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية المواجهة المرتقبة أمام الإفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن لاعبي الفريق الأبيض يستهدفون تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

واستهل قائد الزمالك المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما وجه الشكر إلى جماهير الإفريقي التونسي على مبادرتهم بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.

عمر جابر يتحدث عن مواجهة الزمالك والإفريقي

وقال عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي: «الجميع يعلم أهمية المباراة، خاصة أنها على ملعبنا وأمام فريق كبير، ونتطلع للفوز وحصد الثلاث نقاط، لتساعد الفريق في مشواره بالمجموعة».

وأضاف قائد الزمالك أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة قبل المواجهة، من أجل تحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير البيضاء، مؤكدًا أن اللقاء يحمل طابعًا خاصًا باعتباره ديربيًا عربيًا.

وتابع: «اللاعبون في قمة التركيز من أجل تحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير، ولقاء الغد بمثابة ديربي عربي».

عمر جابر يتحدث عن مواجهة الإفريقي بعد 15 عامًا

وتطرق قائد الزمالك إلى المواجهة التاريخية التي جمعت الفريقين قبل نحو 15 عامًا، مؤكدًا وجود اختلافات كبيرة بين اللقاء السابق والمباراة المرتقبة، في ظل تغير الظروف والأجيال.

وقال: «الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، والفوز فيها سيمنح الفريق دفعة لمواصلة المسيرة في المجموعة، وهناك فروقات كبيرة جدًا بين مواجهة الإفريقي غدًا وآخر مواجهة كانت منذ 15 عامًا تقريبًا، ولاعبو الزمالك سيبذلون قصارى جهدهم أمام بطل تونس».

وأشار عمر جابر إلى أن المواجهات العربية تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، لافتًا إلى أن لقاء الزمالك والإفريقي السابق لا يزال حاضرًا في أحاديث الجماهير حتى الآن.

وأضاف: «الديربيات العربية يكون لها اهتمام خاص، والجميع لا يزال يتحدث عن لقاء الزمالك والإفريقي منذ 15 عامًا، ونحن في قمة التركيز بسبب أهمية المباراة».

عمر جابر: الجيل الحالي يقدر المسؤولية

واختتم عمر جابر تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الجيل الحالي من لاعبي الزمالك على تحمل المسؤولية، وتقديم المستوى المنتظر لإسعاد الجماهير.

وقال قائد الفريق: «أنا محظوظ بتواجدي في الجيل الحالي؛ لأنه جيل يدرك قيمة المسؤولية ويقدر الجماهير، وسنقاتل بشكل كبير لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي، في السادسة مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط تطلعات الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.