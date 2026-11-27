حادث الوراق يوحد المصريون

الآلاف يؤدون صلاة الغائب على ضحايا حادث الوراق

الجامع الأزهر يتصدر المشهد وخطبة الجمعة عن التكاتف

خطيب الجامع الأزهر يكشف عن كيفية استقبال الابتلاء



نفذت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، تكليفات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بشأن صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الدائري، حيث أُديت صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادث عقب صلاة الجمعة بالمساجد الجامعة على مستوى الجمهورية، وسط أجواء إيمانية ومشاركة شعبية واسعة عكست مشاعر التضامن والتلاحم مع أسر الشهداء والمصابين.

كما أدى الآلاف من المصلين صلاة الغائب على ضحايا حادث الوراق، في الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد السيدة زينب ومسجد السيدة نفيسة ومسجد عمرو بن العاص وغيرها من المساجد الكبرى في مصر.

وألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وجاءت بعنوان: "التراحم والتكاتف وأثرهما في تماسك المجتمع"، مؤكدا أن الحياة دار ابتلاء وامتحان، تتقلب فيها أحوال البشر بين الصحة والمرض، والفقر والغنى، والسعادة والألم، والحزن والسرور، فلا يدوم فيها حال، فذلك من إرادة الله تعالى وقدره النافذ الذي لا يرد، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح العواري أن ما يمر به الإنسان من أحوال مختلفة إنما هو اختبار من الله تعالى، لينظر كيف يتعامل مع العطاء فيشكر أم يجحد، وكيف يستقبل البلاء فيصبر أم يجزع، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾، مبينا أن المحن قد تكون طريقا إلى المنح، وأن عطاء الله يتجدد لعباده، فهو سبحانه الخالق وصاحب الأمر والإرادة، ومن رضي بقضاء الله نال رضاه.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن التعامل الصحيح مع الابتلاء يقتضي التسليم المطلق لله تعالى والإذعان لقضائه، حتى ينال المبتلى ما قدره الله له من الخير والعفو والرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له»، موضحا أن شأن المؤمن حين تنزل به المصائب أن يستقبلها بالرضا والصبر، ويرد الأمر كله إلى الله تعالى، قال سبحانه: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، فكل ما في الوجود ملك لله تعالى، والإنسان نفسه التي خلقها الله وأنشأها من العدم ملك له سبحانه، يتصرف في ملكه كيف يشاء وحسبما يريد.

وأكد فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري أن الفواجع والمصائب تؤلم النفوس وتحزن القلوب، وأن دموع الإنسان وحزنه عند فقد الأحبة أمر فطري لا يملك البشر دفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ولده إبراهيم يجود بأنفاسه الأخيرة، فرق قلبه ودمعت عيناه، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وما نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون»، مبينا أن في هذا الموقف النبوي سلوى للمصابين، ودليلا على أن الحزن لا يتعارض مع الصبر والرضا بقضاء الله، ما دام الإنسان ملتزما بما يرضي ربه سبحانه.

وتناول الدكتور عبد الفتاح العواري ما تعرض له أهل مصر من الحادث الأليم الذي آلم نفوس أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن ما شهدته هذه الواقعة من مشاهد التضامن والتكاتف يدل دلالة واضحة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حين تنزل بها المصائب، تتمالك نفسها وتربط على قلوبها، وتتوحد إرادتها من أجل إنقاذ المصابين وتضميد الجراح ومساعدة المكلومين، ولو بكلمة طيبة، مشيرا إلى أن المواطنين سارعوا إلى موقع الحادث، كل بحسب طاقته وقدرته، للمساهمة في إخماد النيران وإسعاف الجرحى وإخراج الضحايا، في مشاهد تجسد أسمى معاني الرحمة والتضحية والإيثار، وتكشف عن عظيم ما أودعه الله في قلوب عباده من رحمة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن من أبرز ما تجلى في تلك المشاهد أن أحدا لم يتوقف ليسأل عن هوية المصاب أو عائلته أو اسمه، وإنما تحرك الجميع بدافع الإنسانية والإيمان الصادق، وبادروا إلى بذل أنفسهم وجهودهم لإنقاذ إخوانهم، دون تمييز أو انتظار مقابل، ورغم وقوع ما قدره الله تعالى، فإن هذه المواقف أكدت أن التراحم والتعاطف والتكاتف معانٍ راسخة في نفوس المصريين.

كيفية صلاة الغائب

ويتطلب أداء صلاة الغائب توافر عدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

ويُستحب أن يؤديها المسلمون في جماعة، غير أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وتتشابه صلاة الغائب في أحكامها الأساسية مع صلاة الجنازة المعتادة، سواء من حيث عدد التكبيرات أو ما يُقال عقب كل تكبيرة، مع مراعاة أحكام الصلاة وما ورد بشأنها من أذكار وأدعية.

تتكون صلاة الغائب من أربع تكبيرات متتابعة، ويأتي عقب كل تكبيرة ذكر أو دعاء محدد، وفق الترتيب التالي:

التكبيرة الأولى: يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية: يكبر المصلي، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية، بدءًا من قول «اللهم صل على سيدنا محمد»، وصولًا إلى نهاية التشهد.

التكبيرة الثالثة: يكبر المصلي، ثم يتوجه بالدعاء للمتوفى، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، وأن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته.

التكبيرة الرابعة: يأتي المصلي بالتكبيرة الأخيرة، ثم يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، قبل أن ينهي الصلاة بالتسليم.

ويُراعى في صلاة الجنازة على الميت الغائب ما يُراعى في صلاة الجنازة على الميت الحاضر من سنن وآداب، باعتبار أن طريقة أدائهما واحدة في أصلها.

دعاء صلاة الغائب على شهداء حادث الوراق

من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة الدعاء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، وفيه طلب المغفرة والرحمة للميت، وسؤال الله أن يعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله ويطهره من الذنوب.

وجاء في الدعاء: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

اللهم اغفر لشهداء حادث دائري الوراق وارحمهم، وعافهم واعفُ عنهم، وأكرم نُزلهم، ووسّع مُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم تقبّل ضحايا حادث دائري الوراق عندك في الشهداء والصالحين، وارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في أهلهم في الغابرين، واجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم آنس وحشة شهداء دائري الوراق، ونوّر قبورهم، وافسح لهم فيها مدّ أبصارهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم أجر شهداء حادث دائري الوراق من عذاب القبر وعذاب النار، وأبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

