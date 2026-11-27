شهدت مساجد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الوراق، تعبيرًا عن مشاعر الحزن والتضامن مع أسر الضحايا، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل.

وجاءت إقامة صلاة الغائب تأكيدًا على وحدة المصريين وتكاتفهم في مواجهة المحن، وتجسيدًا لقيم المواساة والتكافل والتراحم مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.

ففي محافظة الوادي الجديد، أدى المصلون بمساجد المحافظة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث حريق منطقة الوراق، عقب صلاة الجمعة، وسط أجواء من الحزن والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان.

وشهدت المساجد مشاركة من المصلين تعبيرًا عن التضامن مع أسر الضحايا ومواساتهم في مصابهم، سائلين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وجاءت إقامة صلاة الغائب تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، في إطار المشاركة الوجدانية مع أسر ضحايا الحادث، وتأكيدًا على قيم التكافل والتراحم التي تجمع أبناء الشعب المصري في أوقات الشدائد.

وفي محافظة البحيرة، أدى المصلون بمساجد مراكز ومدن المحافظة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في مشهد عكس مشاعر التضامن والمواساة مع أسر الضحايا.

وجاءت الصلاة تعبيرًا عن التضامن الشعبي مع أسر الشهداء، والدعاء بأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي محافظة كفر الشيخ، شهدت المساجد أداء شعائر صلاة الجمعة تحت عنوان «التكاتف والمواساة وقت الشدائد، والتضامن وقت الأزمات»، كما أُقيمت صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح شهداء حادث الوراق.

وتناولت الخطبة ضرورة استلهام معاني الشهامة والمروءة والتضحية بالنفس من مشهد حادث الوراق المؤلم، مؤكدة أن التعاون والتكاتف وقت الأزمات هما الميزان الحقيقي لصدق الانتماء وقوة الروابط الإنسانية.

كما أكدت دور التراحم والبذل والتكافل وقت المحن في تحقيق استقرار المجتمع وصموده أمام الأزمات، من خلال تضافر الجهود ومؤازرة الأسر المكلومة وإغاثة الملهوفين، بما يسهم في تعزيز روح الوطنية والانتماء وبناء الإنسان.

وفي محافظة المنيا، أدى المصلون بمساجد المدن والقرى صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا الدكتور عمر خليفة، إن صلاة الغائب جسدت معاني الدعاء والترحم على أرواح الضحايا، وعكست قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، مؤكدًا أن المصريين يثبتون في أوقات الشدائد أنهم أهل شهامة ومروءة وتضامن.

وأضاف أن خطبة الجمعة تناولت تداعيات الحادث الأليم وما صاحبه من مواقف إنسانية عكست روح التضامن بين المواطنين، مشيرًا إلى مشاهد تسابق الأهالي لتحذير المارة من مخاطر الحادث، ومبادرة المواطنين إلى الإسراع في إنقاذ المصابين، فضلًا عن توافد أعداد كبيرة للتبرع بالدم، وتقديم المساعدات المادية والجهود التطوعية لدعم المصابين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن هذه المواقف الإنسانية تعكس أصالة الشعب المصري وتكاتفه في مواجهة الأزمات والمحن، وتجسد قيم التكافل والتراحم التي حثت عليها الأديان السماوية.