أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم /الجمعة/، صعوبة تحديد هوية الجثامين المتفحمة جراء حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا.

وناشد عبد الغفار، في تصريح خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، أهالي الضحايا التحلي بالصبر والهدوء لحين التأكد من هوية الجثامين من خلال الإجراءات العلمية المتقدمة، نظرًا لما تعرضت له من تفحم شديد في حريق الوراق، لافتًا إلى أن جميع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح وزير الصحة أن مصلحة الطب الشرعي تعمل حاليًا، من خلال الأرقام المعلنة من الجهات المعنية، على استقبال ذوي المفقودين وأخذ العينات منهم، ومضاهاتها بعينات الحمض النووي (DNA) الخاصة بالجثامين.

وأشار عبد الغفار إلى أن مثل هذه الحالات على مستوى العالم تحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال الإجراءات والتأكد من نتائجها، تمهيدًا لتسليم الجثامين إلى ذويهم والبدء في استخراج تصاريح الدفن.



