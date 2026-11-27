فازت مصر برئاسة لجنة السلامة الجوية بالمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO) للمرة الثانية على التوالي، عقب اختيار الطيار أحمد صبري، نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري لمقاييس السلامة الجوية، بالإجماع لتولي رئاسة اللجنة.

وأوضحت سلطة الطيران المدني المصري أن تجديد الثقة الإقليمية في الطيار أحمد صبري جاء بعد استعراض ورقة العمل المصرية الخاصة بالبرنامج الوطني لسلامة الطيران، والتي أبرزت تكامل وتناسق جميع عناصر منظومة السلامة الجوية المصرية لتحقيق أعلى معدلات الأمان.

حضور قيادي مصري فاعل في لجان المنظمة

وأكدت السلطة اعتزازها بالثقة التي تحظى بها الكوادر والقيادات المصرية داخل لجان المنظمة العربية للطيران المدني، مشيرة إلى أن هذا التمثيل يعكس الدور المصري المحوري في دعم منظومة الأمن والسلامة الجوية وتعزيز التعاون العربي المشترك.

ويشمل التمثيل القيادي المصري في لجان المنظمة كلا من الطيار أحمد صبري، نائب رئيس السلطة ورئيس لجنة السلامة الجوية، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومدير الاتفاقيات الدولية ورئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي، إلى جانب اللواء أحمد رشاد، نائب رئيس لجنة أمن الطيران بالمنظمة.

وشددت سلطة الطيران المدني على مواصلة جهودها لدعم العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات الفنية بما يرسخ أعلى معايير السلامة والأمن الجوي إقليمياً ودولياً.