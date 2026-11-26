أثار حريق الوراق على الطريق الدائري اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا والمشاهير والمواطنين فهو الحدث الأبرز فى مصر على مدار الساعات الماضية.

اندلع حريق الوراق ، مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026، وتحديدا أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة نتيجة انفجار شاحنة مواد بترولية مما أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين وتفحم نحو 27 مركبة.



ووفقا لما جاء فى موقع الجمعية الأمريكية للسيارات ​قد يكون اكتشاف حريق في سيارتك أثناء وجودك على الطريق أمراً مرعباً للغاية، ولكن التصرف السريع والهدوء يمكن أن ينقذ حياتك وحياة المرافقين معك.

إليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها فوراً إذا اندلع الحريق أثناء قيادة السيارة:



أخرج من الطريق وتوقف بأمان



​شغل إشارات الطوارئ والأنوار التحذيرية: وجه سيارتك فوراً إلى جانب الطريق اليمين أو الجزيرة الوسطى الآمنة، أو على الكتف الأيمن، أو أقرب مخرج.

​أوقف المحرك تماماً: بمجرد توقف السيارة، أطفئ المحرك فوراً لقطع إمداد الوقود والكهرباء اللذين يغذيان الحريق.



أخرج جميع من في السيارة



اطلب من جميع الركاب النزول من السيارة فوراً و توجه بالجميع لمسافة لا تقل عن 30 متراً (100 قدم) بعيداً عن السيارة، وتأكد من بقائهم بعيداً عن حركة المرور القادمة وعن السيارة المتضررة.



لا تفتح غطاء المحرك أبداً



قد تشعر برغبة في فتح غطاء المحرك لمعرفة مصدر الدخان أو محاولة إطفائه، ولكن لا تفعل ذلك أبداً حيث أن ​فتح الغطاء يسمح بتدفق كمية مفاجئة من الأكسجين إلى النار، مما قد يتسبب في اندلاع ألسنة اللهب بشكل انفجاري في وجهك.



اطلب النجدة



​اتصل بخدمات الطوارئ أو الإسعاف والإطفاء فوراً

​أبلغهم بوجود حريق في السيارة واخبرهم عن موقعك بدقة.



استخدم طفاية الحريق بحذر



​إذا كانت لديك طفاية حريق مخصصة للسيارات وكنت مدرباً على استخدامها، فلا تحاول فتح غطاء المحرك بالكامل ​بدلاً من ذلك، وجّه فوهة الطفاية من خلال الشبك الأمامي، أو فتحة صغيرة، أو من أسفل السيارة إذا كان الحريق في الأسفل.

اجرى بسرعة



​إذا كان الحريق كبيراً أو انتشر داخل مقصورة الركاب، فلا تقم بمحاولة إطفائه بنفسك، ابتعد فوراً ودع رجال الإطفاء يتعاملون معه، فسلامتك هي الأولوية القصوى.