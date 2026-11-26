كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن رغبتها في العودة إلى الساحة الفنية والمشاركة في أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن حالتها الصحية لا تزال تسمح لها بالعودة حاليا .

وقالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، أن حالتها الصحية حاليا تشهد تحسنا ملحوظا وتنتظر إن تستعيد صحتها بشكل كامل وتتمكن من العودة إلى العمل الفني من جديد، وتقديم المزيد من الشخصيات والأدوار التي تليق بمشوارها الفني.

وتحدثت الفنانة عن علاقتها بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدة بموقفه واهتمامه بها طوال الوقت ، معلقة: “أشرف زكي شخص محترم وماسابنيش لحظة”.

نجوي فؤاد: اشعر بالوحدة بسبب غياب المقربين عني

سبق أن كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن تفاصيل حالتها النفسية، مؤكدة شعورها بالوحدة وغياب المقربين عنها، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وقالت نجوى فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "خضعت لعملية جراحية بسبب الغضروف، وأنا راضية وبحمد ربنا دايما، زي ما شوفنا حاجات حلوة كتير لازم نستقبل متاعب من الزمن.

وأضافت نجوى فؤاد أنها أصبحت تشعر بغياب الدعم والسؤال من المحيطين بها كما كان يحدث في السابق، موضحة أن الوحدة أصبحت تسيطر على حياتها بشكل كبير.