تواجه واقعة حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق تساؤلات قانونية بشأن العقوبات التي قد تنتظر المتهم المتسبب في الحادث، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، خاصة مع ضخامة الخسائر البشرية وامتداد النيران إلى عدد من السيارات.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن التكييف القانوني المحتمل للواقعة يرتبط بجريمة القتل الخطأ، وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، حال ثبوت أن الحادث نتج عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح.

المادة 238.. متى تصل العقوبة إلى 10 سنوات؟

وقال أيمن محفوظ إن المادة 238 من قانون العقوبات تتضمن عقوبات لجريمة القتل الخطأ، تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وتختلف العقوبة وفقًا للظروف المصاحبة للواقعة وعدد الضحايا.

وبحسب نص المادة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا ترتب على الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، وترتفع إلى مدة تتراوح بين سنة و10 سنوات إذا اقترنت الواقعة بأحد الظروف المشددة التي حددها القانون.

وتشمل هذه الظروف الإخلال الجسيم بواجبات المهنة، أو تعاطي الجاني مسكرًا أو مخدرًا وقت ارتكاب الخطأ، أو امتناعه عن مساعدة المصابين أو طلب المساعدة لهم رغم قدرته على ذلك.

هل يتحمل السائق وحده مسؤولية الحادث؟

وأشار محفوظ إلى أن تحديد المسؤولية الجنائية لا يتوقف بالضرورة عند سائق السيارة، إذ يتطلب الأمر فحص جميع ملابسات الواقعة، والتحقق من وجود أي أخطاء أو مخالفات أخرى ساهمت في وقوع الحادث.

وأوضح أن التحقيقات الفنية والقانونية هي التي تحدد ما إذا كانت هناك مسؤولية تقع على أطراف أخرى، مثل مالك السيارة أو الجهات المسؤولة عن نقل الحمولة، وذلك وفقًا لما تكشف عنه الأدلة ومدى ثبوت علاقة كل طرف بوقوع الحادث.

التعويضات.. حق لأسر الضحايا والمصابين

وأكد الخبير القانوني أن أسر المتوفين والمصابين يحق لهم المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت أضرارًا مادية أو جسدية أو أضرارًا أدبية ناتجة عن فقدان ذويهم.

وأوضح أن المتضررين يمكنهم الادعاء مدنيًا أمام المحكمة والمطالبة بالتعويض الذي يرونه مناسبًا لحجم الأضرار، على أن تتولى المحكمة تقدير قيمة التعويض وفقًا للأوراق والمستندات والأدلة المقدمة إليها.

وشدد على أن التعويض المدني لا يلغي العقوبة الجنائية، فلكل منهما مساره القانوني المستقل.

كيف يمكن لمحامي المتهم الدفاع عنه؟

وفيما يتعلق بدفاع المتهم، أوضح محفوظ أن محاميه قد يستند إلى الدفع بانتفاء الخطأ أو عدم مخالفة القوانين واللوائح، إذا كانت الأدلة تسمح بذلك، كما قد يطلب استعمال الرأفة عند تقدير العقوبة، مستندًا إلى ظروف المتهم وسنه وملابسات الواقعة.

وأشار إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات تتعلق باستعمال الرأفة في مواد الجنايات، ويظل تطبيقها ومدى توافر شروطها خاضعًا للتكييف القانوني للواقعة وتقدير المحكمة.

وأكد محفوظ أن تقدير العقوبة النهائية يظل من اختصاص القضاء، وفقًا للأدلة وظروف الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات، مشيرًا إلى أن حق أسر الضحايا في المطالبة بالتعويض يظل قائمًا إلى جانب المسار الجنائي.

وكان حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق قد أسفر، وفق الحصيلة النهائية التي أعلنتها وزارة الصحة، عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، بعد اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية وامتداد النيران إلى عدد من السيارات، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات في الواقعة.