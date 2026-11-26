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واصلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودها لتقديم الدعم الإنساني والطبي للمصابين في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، من خلال توفير الاحتياجات الطبية العاجلة وتعزيز جهود الاستجابة للحادث.

وفي هذا السياق، تواجد متطوعو مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف الوطني، للتبرع بالدم لصالح المصابين، والمساهمة في توفير احتياجاتهم الطبية العاجلة، في إطار جهود دعم المصابين وتخفيف آثار الحادث.

كما أعلنت جمعية الدكتور مصطفى محمود عضو التحالف الوطني، جاهزية المراكز الطبية التابعة لها، وسيارات الإسعاف، وبنك الدم، ووحدة الطوارئ، لتقديم الدعم الطبي اللازم واستقبال المصابين وتوفير أوجه الرعاية الصحية المطلوبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحركات مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية للحوادث والطوارئ، وتكامل الأدوار بين مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم والمساندة للمصابين