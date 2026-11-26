أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكون الابتلاء الذي يتعرض له الإنسان سببًا في رفع درجته عند الله- سبحانه وتعالى-، موضحًا أن المؤمن يُؤجر على ما يصيبه من ابتلاء إذا صبر واحتسب.

وأوضح الشيخ محمود الطحان، خلال تصريح له، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له».

إصابة المؤمن بالهم والغم

وأشار إلى أن ما يصيب المؤمن من هم أو غم أو تعب أو مرض، حتى الشوكة التي يشاكها، يكون سببًا في تكفير خطاياه ورفع درجاته، مستشهدًا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ما يصيب المؤمن من غم ولا هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفّر الله بها من خطاياه».

وأكد أن أهم ما ينبغي على الإنسان عند وقوع المصيبة هو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والصبر وعدم الجزع، موضحًا أن النبي- صلى الله عليه وسلم- جسّد هذا المعنى في موقف المرأة التي فقدت ابنها، وكانت تبكي عند قبره، فطلب منها النبي أن تصبر، لكنها لم تعرفه وقالت له أن يبتعد عنها لأنها لم تصب بمثل مصيبتها.

وأضاف أن المرأة عندما علمت أن من خاطبها هو رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، أسرعت إلى بيته واعتذرت إليه، فقال لها النبي: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»، موضحًا أن الصبر الحقيقي يظهر في اللحظة الأولى لنزول المصيبة، حين يتمسك الإنسان بإيمانه وثقته في الله.

ووجّه أمين الفتوى رسالة إلى أقارب وأسر من فقدوا ذويهم أو أصيبوا في الحوادث، داعيًا إياهم إلى الصبر والاحتساب وعدم الجزع، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وأن ما عند الله خير وأبقى.