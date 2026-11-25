أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مواطن من محافظة المنيا بشأن حكم الحصول على قرض لتجهيز ابنته للزواج، في ظل ظروفه المادية الصعبة، مؤكدًا أن الأصل هو تجهيز الأبناء وفقًا للقدرة المالية، دون تحميل النفس أعباء تفوق الإمكانات.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريح له، أن قدرات الأسر تختلف من شخص لآخر، فهناك من يستطيع تجهيز ابنته بمبلغ 200 ألف جنيه، وآخر بنصف مليون، وثالث بمليونين، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يقارن الإنسان نفسه بغيره أو يحاول مجاراة مستوى تجهيز أسرة أخرى.

ضغط المقارنات الاجتماعية

وأشار إلى أن بعض الأسر تقع تحت ضغط المقارنات الاجتماعية، سواء من الزوجة أو الأبناء أو المحيطين، فتشعر بضرورة تقديم تجهيزات مماثلة لما حصلت عليه بنات أخريات، وهو ما قد يدفع الأب إلى الاقتراض وتحميل نفسه ديونًا لا يستطيع سدادها، محذرًا من أن بعض المدينين انتهى بهم الأمر إلى صدور أحكام قضائية وحبسهم بسبب عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأضاف أن من الضروري أن تكون هناك مصارحة بين والد العروس والعريس وأسرته، وأن يتفق الطرفان بوضوح على حدود التجهيزات والنفقات وفقًا للإمكانات الحقيقية، دون مبالغة أو محاولة للظهور بمستوى مادي غير حقيقي، مؤكدًا أن إخفاء الظروف المالية أو تقديم وعود تفوق القدرة قد يؤدي إلى اكتشاف الحقيقة لاحقًا ويؤثر في العلاقة بين الأسرتين.

ولفت إلى أن بعض الأسر قد تبالغ في تجهيز الابنة الأولى وتنفق كل ما لديها، ثم تجد صعوبة في تجهيز بناتها الأخريات، وهو ما قد يسبب مشكلات داخل الأسرة، داعيًا إلى توزيع الإمكانات بعدل وعدم استنزاف الأموال في تجهيزات مبالغ فيها.

وشدد أمين الفتوى على أن تجهيز الأبناء ينبغي أن يكون في حدود الاستطاعة، وألا يكلّف أهل العروس أهل العريس بما لا يطيقون، أو يحمّل العريس نفسه ديونًا لا يستطيع الوفاء بها، مؤكدًا أن التفاهم والمصارحة والاعتدال في النفقات تحمي الأسر من الوقوع في أزمات مالية واجتماعية.

