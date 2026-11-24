أكد الدكتور، عبدالفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، أن الزواج من أهم القرارات المصيرية في حياة الإنسان، لما يترتب عليه من مسؤوليات شرعية وأسرية واجتماعية، مشددًا على أن بناء حياة زوجية مستقرة يبدأ بحسن الاختيار والوعي بطبيعة المسؤولية، وليس الانسياق وراء المشاعر الرومانسية أو الأحلام غير الواقعية، موضحًا أن الاختيار السليم يقوم على قدرة كل طرف على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية وتربية الأبناء، مع مراعاة التكافؤ العلمي والثقافي والروحي بين الزوجين، وأهمية مشاركة العروسين في اتخاذ قرار الزواج، ليكون قائمًا على القبول والتفاهم والرضا المتبادل.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «مفاتيح السعادة الزوجية»، ضمن فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، التي ينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، حيث دعا إلى التيسير في أمور الزواج والابتعاد عن الإسراف والمغالاة في تكاليف تجهيز قاعات الأفراح ومراسم الاحتفال، مؤكدًا ضرورة عودة الأسرة إلى ما عُرفت به من بساطة وتراحم وحرص على راحة أفرادها، ابتغاء مرضاة الله تعالى، وأن تكون بداية الحياة الزوجية قائمة على التقوى والرضوان، لا على الأعباء المادية والمظاهر الاجتماعية التي قد تثقل كاهل الزوجين.

وأوضح أستاذ التفسير وعلوم القرآن أن من أهم أسس السعادة الزوجية أن يسود الاحترام والحوار والتفاهم بين الزوجين، مع الابتعاد عن العنف في معالجة الخلافات، لافتًا إلى أن الحب وحده لا يكفي لاستمرار الحياة الزوجية؛ إذ قد تتغير المشاعر وتتفاوت قوتها بمرور الزمن، بينما تظل المودة والرحمة أساسًا راسخًا للعلاقة الزوجية، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، داعيًا إلى إحياء الجوانب العاطفية في العلاقة من خلال اللطف والرفق والرقة والرومانسية، والتعبير عن المشاعر بأساليب راقية تحفظ للزوجين كرامتهما وتعزز الألفة بينهما.

مفاتيح استقرار الحياة الزوجية

وأشار إلى أن الجمال الحقيقي هو جمال صنعة الله تعالى، وأن الحياة الزوجية تحتاج إلى التعاون والتكامل بين الزوجين، في إطار الحقوق والواجبات التي قررتها الشريعة، موضحًا أن قوامة الزوج ترتبط بمسؤوليته عن الأسرة والإنفاق عليها، ولا تعني التخلي عن المشاركة والتعاون، كما أن مشاركة الزوجة في الإنفاق برضاها ومودة منها أمر لا يتعارض مع استقرار الأسرة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، مؤكدًا أهمية أن يتسم كل طرف بالمسؤولية والتقدير المتبادل، وألا يتحول التعاون إلى تقاعس عن أداء الواجبات.

وبيَّن أن من مفاتيح استقرار الحياة الزوجية التسامح والتصافح والتغافل والرفق، إلى جانب الاستماع الجيد واللين وجبر الخاطر والشكر والثناء المتبادل، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾، وبما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمًا ولا امرأة قط»، داعيًا إلى الاقتداء بهديه الشريف في الرفق بأهله وحسن معاملتهم، كما أشار إلى أهمية دوام النصح بين الزوجين في الأمور الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم استدعاء المواقف والذكريات المؤلمة عند وقوع الخلاف، أو استخدام المصطلحات التي تهدم العلاقة وتُضعف الثقة، فخير للإنسان أن يقول خيرًا فيغنم أو يسكت فيسلم.

وشدد على أهمية إعداد الأبناء بالمعرفة الصحيحة حول طبيعة الحياة الزوجية، وعدم تركهم لاستقاء معلوماتهم من مصادر خارجية قد تقدم تصورات مغلوطة عن الأسرة والعلاقة بين الزوجين، مع ضرورة أن يجد كل طرف في الآخر مشاعر الاحتواء والحنان؛ فتكون الزوجة مصدر حنان وطمأنينة، ويكون الزوج مصدر أمان واحتواء، مستشهدًا بموقف السيدة خديجة رضي الله عنها في مساندتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقولها له: «إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر»، بما يعكس قيمة الدعم النفسي والمعنوي بين الزوجين.

واختتم الدكتور عبدالفتاح خضر نصائحه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على خصوصية الحياة الزوجية، وعدم السماح بتدخل الأهل في تفاصيلها وشؤونها، مع الحرص في الوقت نفسه على بر الوالدين وصلة الرحم من الجانبين، موضحًا أن احترام الوالدين لا يعني إشراكهما في كل تفاصيل العلاقة الزوجية، وأن للبيت أسراره وحدوده التي ينبغي صونها، داعيًا العروسين إلى بدء حياتهما الجديدة بروح من الاستقلال والمسؤولية والتقرب إلى الله تعالى، وأن يجعلا المودة والرحمة والتفاهم والتعاون منهجًا دائمًا لحياتهما، بما يعينهما على تجاوز الخلافات وصيانة الأسرة وتحقيق السكن والاستقرار.