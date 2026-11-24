انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بيانًا أمام الجلسة العامة، يتناول خلاله رؤية وزارة المالية بشأن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإدارة المالية للدولة، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحسين دقة التنبؤ بالإيرادات والمصروفات، ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي،

في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أدوات صنع القرار الاقتصادي، والانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على البيانات والتقارير الدورية إلى منظومة أكثر تطورًا تعتمد على التحليل الفوري والتنبؤ بالمخاطر والتعامل معها قبل تفاقمها.

مناقشات موسعة ومطالب بتطوير المنظومة الاقتصادية

وكان مجلس الشيوخ قد شهد خلال جلسته العامة أمس الاثنين مناقشات موسعة حول الدراسة، تركزت على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الاقتصاد، وتحسين إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وأكدت المداخلات ضرورة الاستفادة من المؤسسات والكيانات القائمة وتطوير إمكاناتها قبل إنشاء كيانات جديدة، تجنبًا لازدواج الاختصاصات وزيادة الأعباء الإدارية، مع أهمية معالجة البيروقراطية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي.

كما شددت المناقشات على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وإعداد كوادر حكومية مؤهلة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المطالبة بوضع إطار تشريعي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا، ويحمي البيانات، ويعزز الأمن السيبراني، ويضمن الاستخدام المسؤول للتطبيقات الذكية.

وتناولت المناقشات كذلك ضرورة تحديد التكلفة الاقتصادية لتطبيق توصيات الدراسة، وقياس العائد المتوقع منها، ووضع جدول زمني للتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في تطوير الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة.

وزير الاتصالات يكشف 3 تطبيقات لتوظيف الذكاء الاصطناعي

وكان المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد استعرض أمام المجلس خلال جلسة أمس رؤية الوزارة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مؤكدًا أهمية الانتقال من مجرد رقمنة الخدمات الحكومية إلى استخدام التكنولوجيا في تعزيز القدرات التحليلية والتنبؤية لمؤسسات الدولة وتطوير أدوات صنع القرار.

وكشف الوزير عن العمل على تطوير ثلاثة تطبيقات ذات أولوية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، تشمل إعداد نماذج للتنبؤ بالإيرادات العامة، والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحليل الانحرافات في المؤشرات المالية والاقتصادية.

وأوضح أن هذه التطبيقات تستهدف مساعدة الحكومة على إعداد تقديرات أكثر دقة للإيرادات، وقراءة الاتجاهات الاقتصادية مبكرًا، ورصد أوجه الانحراف في الأداء المالي، بما يدعم سرعة التدخل واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية رقمية يمكن البناء عليها، من بينها المحول الرقمي الحكومي الذي يربط 105 جهات حكومية و100 قاعدة بيانات قومية، إلى جانب منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية وغيرها من المنظومات الرقمية.

وأكد أهمية تنفيذ التطبيقات المقترحة بصورة تجريبية ومرحلية، وقياس نتائجها وجدواها الاقتصادية قبل التوسع فيها، مع الحفاظ على سيادة الدولة على بياناتها وتأمين تداولها والتحقق من دقة نتائج النماذج وقابليتها للمراجعة والتفسير.

كما استعرض مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن إعداد أكثر من 30 ألف متخصص في هذا المجال، والوصول إلى ما لا يقل عن 250 شركة ناشئة تعمل في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وشدد وزير الاتصالات على أهمية أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لصانع القرار، وليس بديلًا عن العنصر البشري، مع ضمان المسؤولية البشرية عن القرارات الصادرة باستخدام هذه التطبيق .