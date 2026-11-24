تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ سلسلة من الاجتماعات، اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستعراض طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، بحضور ممثلي الحكومة، وذلك في إطار دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 11 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من عضو المجلس حسني عبد اللطيف.



«الصناعة» تبحث إنشاء مكتب للسجل التجاري بنجع حمادي وتوفير فرص للشباب أسفل محور الفريق كمال عامر

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اقتراحين برغبة، الأول مقدم من عضو المجلس نان نصر الله بشأن إنشاء مكتب للسجل التجاري بمدينة نجع حمادي لخدمة أبناء مراكز شمال محافظة قنا.

كما تبحث اقتراح عضو المجلس باسل عادل بشأن إنشاء وحدات ومحال تجارية صغيرة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال استغلال المساحات أسفل محور الفريق كمال عامر، في الجزء الممتد من منطقة فيصل حتى منطقة ناهيا.

«الإسكان» تناقش تطوير الطرق ورفع كفاءة المحاور المرورية في الجيزة ودمياط

تبحث لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اقتراحا برغبة مقدما من عضو المجلس عمر زيد، بشأن تطوير ورفع كفاءة الأنفاق أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اقتراحات برغبة مقدمة من عضوي المجلس وليد التمامي ونمير عبد الهادي الصديق، بشأن رفع كفاءة عدد من الطرق بمحافظة دمياط، تشمل طريق قرية الباز مركز الزرقا من طريق 5 حديث حتى طريق 186 زعرب، ومراجعة وإعادة ضبط مناسيب طريق 5 حديث بداية من شربين مرورا بقرى مركزي الزرقا وفارسكور.