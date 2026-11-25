أعلنت فرق الإنقاذ أنها تبحث عن ستة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في خليج المكسيك، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس اليوم الأربعاء.

العثور على سترات نجاة وحطام الطائرة

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ عثرت على ثلاث سترات نجاة وقارب نجاة ومقصورة طائرة صغيرة سقطت بعد ظهر الثلاثاء قبالة سواحل ولاية ميسيسيبي، لكنهم ما زالوا يبحثون عن الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز سيسنا 210، في خليج المكسيك بين باسكاجولا بولاية ميسيسيبي وجزيرة هورن، التي تُعد جزءًا من محمية جزر الخليج الوطنية.

4 بالغين وطفلان على متن الطائرة

وكان على متنها أربعة بالغين وطفلان، أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات والآخر 10 سنوات، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم خفر السواحل، خوان روس.

وقال روس إن مقصورة الطائرة كانت تطفو على الماء.مسار الرحلةوكانت طائرة سيسنا في طريقها من نيو أورليانز إلى فورت مايرز، فلوريدا، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.