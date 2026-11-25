أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت فوزاً في إيران، مشدداً على أن واشنطن قادرة على إنهاء الحرب في أي وقت.

وقال ترامب إن حرب إيران ممولة حتى يناير المقبل، في إشارة إلى توفر الغطاء المالي لاستمرار العمليات حتى ذلك الموعد.

مخاوف من قيود الكونجرس

وأعرب “ترامب” عن قلقه من أن تصبح خياراته العسكرية مقيدة عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل.

وأضاف أنه يأمل ألا تؤدي معارضة الديمقراطيين في الكونجرس إلى نهاية مبكرة لحرب إيران، مؤكداً أن أي ضغوط سياسية في هذا الاتجاه قد تؤثر على مسار العمليات.

تدمير الجيش والبحرية وسلاح الجو الإيراني

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لتدمير واسع جراء العمليات العسكرية الأمريكية، معلنًا أن الجيش والبحرية وسلاح الجو الإيراني لم يعودوا يمتلكون القدرات السابقة، في تصريحات تعكس تمسك واشنطن بتأكيد نتائج حملتها العسكرية ضد طهران.

وأضاف “ترامب”، خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، أن القوات الأمريكية نجحت في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بصورة كبيرة، مشيرًا إلى تدمير البحرية والقوات الجوية، وتراجع قدرة إيران على إطلاق الصواريخ.

وأكد الرئيس الأمريكي أن القدرات الصاروخية الإيرانية أصبحت محدودة، وأن القوات الإيرانية تواجه صعوبات في مواصلة العمليات العسكرية، في ظل الضربات التي استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية خلال المواجهة بين البلدين.