كشف الناقد الرياضي عمرو ثروت، عن مفاجأة تتعلّق بقيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب المغربي الحسين عموتة، المقال من تدريب النادي الأهلي».

وقال عمرو ثروت، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد عبد الباسط، خلال برنامج «في السنتر»، عبر قناة صدى البلد، «الشرط الجزائي في تعاقد الحسين عموتة مع الأهلي ليس كما يُقال راتب ثلاثة شهور فقط».

وأوضح قائلًا: «الحسين عموتة كان سيحصل على راتب ثلاثة أشهر إذا رحل عن تدريب الفريق بعد أول موسم، ولكنه مع رحيله عن الفريق في أول موسم في تعاقده مع الفريق فسيصبح الشرط الجزائي الخاص به راتب ستة أشهر وليس ثلاثة فقط».

وتابع قائلًا: «هناك مفاوضات من الأهلي مع عموتة لتقليل الشرط الجزائي والاكتفاء بالشرط الجزائي لثلاثة شهور فقط».