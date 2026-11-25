أدانت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين، نيويورك، شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في 10 من أصل 12 تهمة جنائية وجهت إليها، لكنها برّأتها من التهمة الأكثر خطورة وهي التآمر الإجرامي للابتزاز، وذلك بعد مُحاكمة تاريخية في الولايات المتحدة.

إدانة بالتآمر لسرقة أسرار تجارية واحتيال مصرفي

وأُدينت الشركة بالتآمر لسرقة الأسرار التجارية والاحتيال المصرفي، بينما رفضت هيئة المُحلفين الادعاء بأنها تصرفت كمؤسسة إجرامية.

اتهامات بسرقة الملكية الفكرية

واتهم المدعون شركة هواوي باتباع نمط طويل الأمد في سرقة الملكية الفكرية من المنافسين والشركاء في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.. ومن بين الأمثلة التي استُخدمت لدعم الادعاء، أن الشركة باعت في السابق أجهزة توجيه إنترنت تحتوي على شفرة مصدرية منسوخة من منافس.

وقال المُدّعون إن شخصاً يعمل لدى هواوي دخل ذات مرة جناحاً تابعاً لشركة منافسة في معرض تجاري لتصوير الدوائر الموجودة داخل جهاز شبكات تابع لشركة أخرى، كما قام عامل في هواوي ذات مرة بإزالة ذراع روبوتية من مختبر تابع لشركة منافسة لفحصها.

قائمة الضحايا تضم شركات أمريكية كبرى

وشملت قائمة الضحايا شركات سيسكو سيستمز، وموتورولا سوليوشنز، وتي موبايل، وكوينتل يو إس إيه، وفوجيتسو.

كما اتُهمت هواوي بممارسة الأعمال التجارية في دول تخضع لعقوبات أمريكية، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية، والكذب على المسؤولين الحكوميين والبنوك الأمريكية لإخفاء أنشطتها.

دفاع هواوي: حوادث معزولة وليست مؤامرة كبرى

وقال محامو الشركة إن المحققين استخدموا حوادث معزولة من المخالفات ارتكبها عدد قليل من موظفي هواوي الذين يزيد عددهم عن 200 ألف موظف، لنسج رواية كاذبة حول مؤامرة كبرى لم تكن موجودة في الواقع.

الشركة ستستأنف الأحكام

وقال محامي شركة هواوي، برايان هيبرليج، إن الشركة ستستأنف الأحكام واحتفلت بتبرئة الشركة من تهمة التآمر في قضايا الابتزاز.

وأضاف أنها كانت "التهمة الوحيدة التي جمعت كل الادعاءات معًا"، وهو حكم "رفض رواية الحكومة المركزية في القضية".

غرامات بمليارات الدولارات تلوح في الأفق

وقد تواجه الشركة، التي مُنعت من بيع المعدات لشركات الاتصالات الأمريكية لسنوات بسبب مخاوف أمنية، والتي تم إدراجها أيضاً في القائمة السوداء من قبل دول غربية أخرى، بما في ذلك كندا وبريطانيا، غرامات بمليارات الدولارات.

هواوي تتجه لصناعة الرقائق

ودخلت شركة هواوي، التي تُباع هواتفها الذكية ومعدات الاتصالات الأخرى على مستوى العالم، مؤخراً مجال صناعة الرقائق الإلكترونية مع ازدهار الذكاء الاصطناعي الذي يغذي الطلب على المعالجات الدقيقة.

وأصبحت هواوي بديلاً مهماً في الصين للرقائق المصنعة من قبل شركات مثل إنفيديا.

وأعلنت الولايات المتحدة عن توجيه اتهامات جنائية ضد هواوي في أوائل عام 2019، ثم وسعت نطاق هذه الادعاءات لاحقاً، والتي رفضتها بكين ووصفتها بأنها "ابتزاز اقتصادي".وبدأت المحاكمة المطولة في سبتمبر الماضي.