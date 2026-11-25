استهدفت غارات جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، محيط مطار صنعاء الدولي ونادي الفروسية، بالتزامن مع إحصاء المتحدث باسم الفصائل اليمنية المسلحة “الحوثيين” 72 غارة على صنعاء وسبع محافظات خلال 24 ساعة.

وأكدت جماعة الحوثي استهدافها المركز المالي بالرياض رداً على قصف ميناء الحديدة، مجددة التحذير بأن أجواء السعودية ستظل مسرحاً لعملياتها العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة.

الجيش اليمني: 697 عملية ضمن "فجر اليمن"

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الجيش، بإسناد من المقاومة الشعبية، نفذ خلال الساعات الماضية 697 عملية استهداف ضد الحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن".

وتوزعت العمليات بين 17 غارة جوية، و620 استهدافاً بمدفعية الميدان، و32 بالطائرات المسيّرة، و28 بالراجمات.

وأضاف أن العمليات طالت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم وآلياتهم ومخازن أسلحتهم.

تحييد 97 عنصراً وتدمير 76 آلية

وأسفرت العمليات عن "تحييد" 97 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية.