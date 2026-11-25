أظهرت بيانات داخلية تُنشر لأول مرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بينما يعالج الجيش أكثر من 90 ألفاً من جنوده بسبب الحروب السابقة والأخيرة، فإن ثلث آلياته البرية غير صالحة للاستخدام، مضيفة أنه يعاني نقصاً في الأفراد والمعدات.

ثلث الدبابات وناقلات الجنود خارج الخدمة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، الثلاثاء، إن نحو ثلث الدبابات وناقلات الجنود المدرعة غير صالحة للخدمة حالياً بعد 3 سنوات من الحرب، وهو معطى "مقلق جداً" للجيش.

وشنت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 هجمات واسعة على جبهات عدة تركزت برياً على الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وبشكل محدود في سوريا، بينما نفذت هجمات جوية ضد إيران واليمن والعراق.

استنزاف منظومة الوسائل القتالية

وحسب تقرير مطول نشرته الصحيفة العبرية، استناداً إلى معطيات جيش الاحتلال، فإن أحد أبرز التحديات التي يواجهها جيش الاحتلال بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال إعادة تأهيل منظومة الوسائل القتالية، التي استُخدمت أجزاء واسعة منها بصورة متواصلة في ظروف عملياتية، من دون إمكانية وقف استخدامها لإجراء عمليات صيانة معمقة أو إخضاعها لإجراءات صيانة طويلة.

جاهزية لا تتجاوز 70%

ووفقاً لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أُعيد خلال الحرب إلى الخدمة عدد من الآليات القتالية المدرعة يعادل في حجمه تسعة ألوية مدرعة، لكن مؤشراً مهماً آخر أوضح حجم المهمة التي لا تزال قائمة، إذ تبلغ جاهزية الدبابات والآليات المدرعة في الجيش الإسرائيلي حالياً نحو 70% فقط. ويعكس ذلك الحاجة إلى خطة واسعة لإعادة التأهيل، وليس مجرد إجراء إصلاحات موضعية.

سلاح الصيانة في الخطوط الأمامية

وحسب التقرير، فإن التغيير في طبيعة القتال خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تغير مكانة أفراد سلاح التكنولوجيا والصيانة في ميدان المعركة، إذ أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المنظومة العملياتية في الخطوط الأمامية، وخلال الحرب، دفع هذا السلاح ثمناً باهظاً، إذ قُتل 24 من أفراده وأُصيب أكثر من 900.

وقال مسئولون مطلعون على هذه العمليات: "من الضروري للغاية إتاحة الفرصة للآليات للخضوع لإعادة التأهيل.. هذه أمور لم تُنفذ منذ بداية الحرب.. والحديث يدور عن الدبابات والأسلحة وغيرها.

92 ألف جريح يتلقون العلاج

وجاء في تقرير نشره موقع "آي 24 نيوز" العبري، الثلاثاء، أن 92.300 جريح وجريحة يتلقون العلاج في دائرة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع تعرضوا للإصابات في مختلف الحروب الإسرائيلية، وأن نحو ثلثهم أُصيبوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في أثناء الحرب على غزة.

ومنذ اندلاع حرب غزة تم تسجيل أكثر من 31.500 جريح في دائرة إعادة التأهيل ويتلقون العلاج فيها، وتشكل النساء 8 في المائة منهم.

ويُصنّف 602 من الجرحى ضمن فئة الإعاقة الخاصة بنسبة 100 في المائة، وهي أعلى درجة من درجات الإعاقة، وتشمل الإصابات الأشد والأكثر تعقيداً، من بينهم 63 جريحاً أُصيبوا خلال الحرب الأخيرة. ومن بين إجمالي الجرحى، هناك 33.300 شاب وشابة دون سن الأربعين.