أفادت وسائل إعلام تابعة للفصائل اليمنية المسلحة “الحوثيين”، اليوم الأربعاء، بوقوع هجمات على ميناء الحديدة.

التحالف: أخلوا الميناء حفاظاً على سلامتكم

وأعلن الناطق باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة تطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة حفاظاً على سلامتهم.

غارات على محيط مطار صنعاء الدولي

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بشن غارات على محيط مطار صنعاء الدولي.

في سياق متصل، نشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد لسلاح الطيران المسيّر وهو يستهدف تجمعات ومواقع حوثية جنوب شرقي الحزم بمحافظة الجوف.