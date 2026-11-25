أكد عالم الآثار المصرية ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبدالبصير، أن الكشف الأثري الجديد بمنطقة "حدائق الشلالات" بـ الإسكندرية، داخل نطاق الحي الملكي القديم، يمثل أهمية تاريخية وأثرية استثنائية، لما يتيحه من فرصة جديدة لفهم التخطيط العمراني للإسكندرية البطلمية، والكشف عن طبيعة المنشآت الملكية والجنائزية التي احتضنتها المدينة خلال تلك الحقبة.

وقال عبدالبصير إن أهمية الكشف لا تقتصر على العناصر المعمارية التي أسفرت عنها أعمال الحفائر، ومن بينها أساسات مبانٍ ضخمة من الحجر الجيري، وأسوار ونفق يمتد أسفل أحد المباني باتجاه الشمال، وإنما ترتبط أيضًا بموقعه داخل الحي الملكي، الذي كان يمثل مركز السلطة السياسية والإدارية والاحتفالية في الإسكندرية القديمة.

قيمة تاريخية خاصة

وأضاف أن هذا الموقع يضفي على الكشف قيمة تاريخية خاصة، إذ كانت المنطقة الملكية تضم القصور والمنشآت الرسمية والمعابد والمباني المرتبطة بالحياة الملكية في العصر البطلمي، وهو ما يجعل دراسة المنشآت المكتشفة خطوة مهمة نحو إعادة رسم خريطة المدينة القديمة وفهم وظائف مكوناتها المعمارية.

وأوضح أن الفرضية الأولية التي طرحتها اللجنة العلمية الأثرية المتخصصة بشأن احتمال ارتباط المبنى بوظيفة جنائزية، وربما بمنشآت المقابر الملكية، تستحق الدراسة المتأنية، خاصة في ضوء ما تذكره المصادر التاريخية عن وجود المقابر الملكية ومقبرة الإسكندر الأكبر في النطاق الملكي للإسكندرية.

وأشار إلى أن المؤرخ والجغرافي اليوناني "سترابون" تحدث عن المنطقة الملكية بالإسكندرية، وعن المقابر الملكية ومقبرة الإسكندر، المعروفة باسم «السومة» أو «السيما»، وهو ما يمنح الكشف أهمية إضافية في سياق البحث عن المواقع التي ارتبطت بتاريخ الأسرة البطلمية ومؤسس المدينة.

وشدد على ضرورة التمييز بين القيمة الأثرية المؤكدة للكشف والفرضيات التي لا تزال قيد البحث، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن أدلة أثرية قاطعة تسمح بالقول إن المنشأة المكتشفة هي مقبرة الإسكندر الأكبر، أو حتى الجزم بارتباطها المباشر بها.

وقال إن احتمال وجود منشأة ذات وظيفة جنائزية داخل الحي الملكي يفتح المجال أمام تساؤلات علمية مهمة بشأن توزيع المقابر الملكية وطبيعة المنشآت التي ارتبطت بالأسرة البطلمية، لكنه يتطلب استكمال أعمال الحفائر وإجراء دراسات معمارية وأثرية وتاريخية متكاملة قبل الوصول إلى أي استنتاج نهائي.

ولفت إلى أن لغز مقبرة الإسكندر الأكبر يعد من أبرز الألغاز التاريخية والأثرية في العالم القديم؛ فمنذ وفاته في بابل عام 323 قبل الميلاد، وانتقال جثمانه إلى مصر، ارتبطت مقبرته بمدينة الإسكندرية، وظلت محل اهتمام عدد من الملوك والأباطرة والشخصيات التاريخية، قبل أن يختفي موقعها الدقيق من السجلات والشواهد المتاحة.

وأضاف أن العثور على المقبرة، إذا تحقق يومًا بأدلة علمية قاطعة، سيمثل حدثًا أثريًا وتاريخيًا بالغ الأهمية، ليس فقط لارتباطه بشخصية الإسكندر الأكبر، وإنما لما يمكن أن يكشفه عن تاريخ تأسيس الإسكندرية، والتحولات السياسية والرمزية التي شهدتها المدينة في العصرين البطلمي والروماني، وعلاقة الملوك البطالمة بإرث الإسكندر.

وأكد أن الكشف الجديد ينبغي أن يُقرأ أيضًا في إطار الجهود العلمية الرامية إلى إعادة بناء طبوغرافية الإسكندرية القديمة، مشيرًا إلى أن أجزاء واسعة من المدينة الملكية لا تزال مدفونة أسفل النسيج العمراني الحديث، فضلًا عن التغيرات الجيولوجية والزلازل وارتفاع مستوى مياه البحر والتحولات التي طرأت على ساحل المدينة عبر القرون، وهي عوامل تجعل البحث الأثري فيها بالغ التعقيد.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التنسيق بين المجلس الأعلى للآثار والبعثات الأثرية والجامعات ومراكز البحث العلمي، مع الاستفادة من تقنيات المسح الجيوفيزيائي والتوثيق ثلاثي الأبعاد والتحليل المعماري، بما يساعد على تحديد طبيعة المنشآت المكتشفة ووظائفها وعلاقتها بالنسيج العمراني للحي الملكي.

وأشار إلى أن أهمية الاكتشافات الأثرية لا تنفصل عن أهمية تقديمها للرأي العام بصورة علمية دقيقة، بعيدًا عن المبالغة أو استباق نتائج البحث، موضحًا أن هناك فارقًا بين اكتشاف منشأة يُحتمل أن تكون جنائزية، وإثبات أنها مقبرة ملكية بعينها، كما أن إثبات وجود مقبرة بطلمية لا يعني بالضرورة أنها مقبرة الإسكندر الأكبر.

واختتم الدكتور حسين عبد البصير تصريحاته بالتأكيد على أن الإسكندرية لا تزال تحتفظ بالكثير من أسرار تاريخها القديم، وأن كشف حدائق الشلالات يمثل فرصة مهمة لإضافة معطيات جديدة إلى فهم الحي الملكي والعصر البطلمي، وربما يفتح مسارات بحثية جديدة في قضية مقبرة الإسكندر الأكبر، التي ستظل بحاجة إلى الدليل الأثري القاطع والحفائر العلمية المتخصصة.