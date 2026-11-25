كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي، في أعقاب تراجع نتائج الفريق والخسارة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى وجود حالة من عدم الرضا تجاه تصرفات بعض اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الأخيرة للفريق.

وقال “فايق”، خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»، إن بعض لاعبي الأهلي يتوجهون إلى التدريبات وهم في حالة من الضحك، رغم الأجواء الصعبة التي يمر بها الفريق، معلقًا: «جتتهم منحسة وهيحصل تغيير كبير».

وأضاف الإعلامي أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وجه انتقادات حادة للاعبين خلال التدريبات، واستخدم معهم عبارات قوية في محاولة لفرض حالة من الجدية والانضباط داخل الفريق، قائلًا إن جمعة «سمّعهم ربع مشكل من اللي قلبك يحبه».

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة الغضب التي تسيطر على الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، وما تبعها من تطورات فنية وإدارية داخل الفريق، أبرزها رحيل المدير الفني الحسين عموتة وجهازه المعاون.