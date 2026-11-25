تحدّث الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن الفوارق بين عقلية محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، ومحمد صلاح، نجم طرابزون التركي ومنتخب مصر، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأكد “كرول” أن شيكابالا كان من أفضل اللاعبين الذين امتلكوا موهبة استثنائية، مشيرًا إلى أنه كان يستحق اللعب في نادٍ بحجم برشلونة، لكن عقليته الكروية تسببت في تعطيل مسيرته كثيرًا.

وأضاف أن محمد صلاح امتلك عقلية مختلفة تمامًا، ساعدته على تطوير إمكاناته والوصول إلى مكانة عالمية مميزة، ليصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم.