قرر نادي الزمالك، التقدم غدًا الأربعاء، بمخاطبة رسمية إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، لإثبات أحقيته في اعادة المباراة التي كان مقررًا إقامتها اليوم أمام فريق الطيران، على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء، وذلك على خلفية أزمة تأخر وصول سيارة الإسعاف والمسعف إلى الصالة.

ويتضمن الخطاب المقدم من النادي كافة المستندات التي تؤكد التزام الزمالك بتنفيذ جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لإقامة المباراة، حيث أرفق النادي خطابًا رسميًا من الشركة المتعاقد معها لتوفير سيارة الإسعاف والمسعف، تتقدم خلاله الشركة باعتذارها لنادي الزمالك، وتقر بأن مسؤولية التأخير ترجع إلى عطل تعرضت له سيارة الإسعاف أثناء سيرها على الطريق إلى مقر نادي الزمالك، بالإضافة إلى الازدحام المروري الشديد، وهو ما تسبب في وصولها متأخرة عن الموعد المحدد.

كما يتضمن الملف المقدم للاتحاد إيصال سداد المستحقات المالية الخاصة بالتعاقد مع الشركة منذ يومين، بما يؤكد استيفاء نادي الزمالك لكافة الإجراءات المطلوبة، والتزامه بتوفير سيارة الإسعاف والمسعف وفقًا للاشتراطات المنظمة لإقامة المباريات.

ويؤكد نادي الزمالك أن جميع الخطوات والإجراءات التي اتخذها جاءت وفقًا للوائح والاشتراطات المطلوبة، وأن واقعة التأخير لم تكن نتيجة أي تقصير من جانب النادي، وإنما ترجع إلى ظروف خارجة عن إرادته، وهو ما تؤكده المستندات الرسمية المقدمة من الشركة المسؤولة عن توفير الخدمة.

وبناءً على ذلك، يطالب نادي الزمالك الاتحاد المصري للكرة الطائرة بدراسة المستندات المقدمة، وإثبات أحقيته في اعادة المباراة، حفاظًا على حقوق النادي وضمانًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق