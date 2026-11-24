تواصل مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي، وتعزيز مساهمتها في دعم نمو الصادرات الزراعية المصرية، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي وزراعة وإنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية عالية الجودة، تشمل الخضروات والفاكهة، وفق منظومة إنتاج متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الحاصلات الزراعية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ويفتح آفاقًا أوسع أمام زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وتسهم هذه المشروعات في توفير منتجات زراعية بمواصفات تتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية، والتوسع في إتاحة المحاصيل المصرية أمام المزيد من الأسواق الدولية، بما يدعم زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم حصيلة النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز مكانة القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

كما تستهدف مشروعات جهاز مستقبل مصر تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، من خلال رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد الزراعية، بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر، ويسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه، تفتح هذه المشروعات المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، سواء في مجالات الإنتاج الزراعي أو الأنشطة المرتبطة بالتعبئة والتداول والتصدير، بما يعزز التكامل بين جهود الدولة والاستثمارات الخاصة، ويدعم إقامة مشروعات زراعية متطورة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الزراعية، وزيادة مساهمة الصادرات الزراعية في توفير العملة الأجنبية، ودعم التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على تحقيق معدلات نمو أكبر، وترسيخ حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.