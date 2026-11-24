يعاني كثير من الأشخاص من نوبات الصداع الشديد التي قد تؤثر على قدرتهم على ممارسة الأنشطة اليومية، وتسبب لهم صعوبة في التركيز والشعور بالراحة، خاصة عندما يكون الألم مصحوبا بالحساسية تجاه الضوء والأصوات، كما يحدث في حالات الصداع النصفي.

وبينما يلجأ البعض إلى المسكنات والأدوية للتخلص من الصداع، توجد مجموعة من الطرق المنزلية والوسائل غير الدوائية التي قد تساعد في تخفيف حدة الألم وتحسين الشعور بالراحة، خاصة إذا كان الصداع مرتبطا بالتوتر أو الإجهاد العضلي.

ووفقا لما ذكره موقع WebMD ، هناك عدد من الحيل والوسائل المنزلية التي يمكن الاستعانة بها للتعامل مع الصداع وتخفيف آلامه، ومن أبرزها ما يلي:

الاسترخاء في غرفة مظلمة وهادئة

يعد الابتعاد عن مصادر الإضاءة القوية والضوضاء من الخطوات المهمة التي تساعد على تخفيف أعراض الصداع، خاصة الصداع النصفي، إذ يصبح الدماغ خلال نوبات الصداع النصفي أكثر حساسية تجاه الضوء والأصوات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالألم والانزعاج.

وينصح في هذه الحالة بالانتقال إلى غرفة هادئة ومظلمة، مع إغلاق الستائر وتقليل مصادر الضوضاء، ومحاولة الاسترخاء لفترة من الوقت، إذ يساعد ذلك على تقليل المحفزات الحسية التي تزيد من حدة الأعراض، ويمنح الجسم فرصة للراحة والتعافي.

استخدام الكمادات الباردة والدافئة

تعد الكمادات الباردة والدافئة من الوسائل المنزلية التي يمكن استخدامها للتعامل مع أنواع مختلفة من الصداع، ويعتمد الاختيار بينها على طبيعة الألم والمنطقة المصابة.

فالكمادات الباردة قد تساعد على تخفيف الألم، ويمكن وضع كيس من الثلج ملفوف في قطعة قماش أو منشفة مبللة بالماء البارد على الجبهة أو الرأس أو الرقبة لمدة تصل إلى 15 دقيقة، إذ يمنح ذلك شعورا بالراحة وقد يساعد على تقليل الإحساس بالألم.

أما الكمادات الدافئة، فيمكن استخدامها على مؤخرة الرقبة أو منطقة الكتفين، خاصة إذا كان الصداع مصحوبا بشد عضلي أو توتر في هذه المناطق، حيث تساعد الحرارة على إرخاء العضلات المشدودة وتخفيف التقلصات التي قد تسهم في حدوث الصداع.

تدليك نقاط الضغط لتخفيف الألم

يمكن أن يساعد تدليك بعض المناطق في الرأس والرقبة والكتفين على تخفيف التوتر العضلي المصاحب للصداع، وذلك من خلال الضغط برفق على نقاط معينة باستخدام الإبهام، مع إجراء حركات دائرية لبضع دقائق.

ومن أبرز المناطق التي يمكن تدليكها قاعدة الجمجمة، وهي المنطقة التي يلتقي فيها الرأس بالرقبة، بالإضافة إلى عضلات الكتفين والصدغين على جانبي الرأس.

ويساعد التدليك اللطيف لهذه المناطق على إرخاء العضلات المتوترة وتقليل الشعور بالشد، وهو ما قد يساهم في تخفيف بعض أنواع الصداع، خاصة الصداع المرتبط بالتوتر والإجهاد العضلي.

ممارسة تمارين التنفس الموجه

يعد التوتر والضغط النفسي من العوامل التي قد تساهم في الإصابة بالصداع أو زيادة حدته، لذلك يمكن الاستعانة بتمارين التنفس للمساعدة على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر.

ومن التقنيات المستخدمة في هذا السياق تمرين التنفس الصندوقي (Box Breathing)، الذي يعتمد على تنظيم عملية الشهيق والزفير من خلال خطوات متتابعة.

ويبدأ التمرين بأخذ شهيق بطيء وعميق من الأنف، ثم حبس النفس لعدة ثوان، يلي ذلك إخراج الهواء ببطء من الفم، مع تكرار الخطوات بهدوء وانتظام.

ويساعد هذا التمرين على تهدئة الجسم وتقليل الشعور بالتوتر والضغط العصبي، وقد يكون مفيدا في التعامل مع الصداع المرتبط بالإجهاد النفسي، خاصة عند ممارسته في مكان هادئ ومريح.

متى يجب استشارة الطبيب؟

لا تغني هذه الحيل عن الحصول على التقييم الطبي خاصة إذا كان الصداع شديدا أو يتكرر بصورة ملحوظة، أو إذا لم يستجب لوسائل التخفيف المعتادة.

كما يجب عدم تجاهل الصداع الذي يظهر بصورة مفاجئة وشديدة للغاية، أو يصاحبه اضطراب في الرؤية أو ضعف أو تنميل أو صعوبة في الكلام أو فقدان الوعي، إذ تستدعي هذه الأعراض الحصول على الرعاية الطبية العاجلة.