قال الدكتور هشام رامي، رئيس قسم الطب النفسي والمخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن العصبية المفرطة قد ترتبط بزيادة حساسية الجهاز العصبي تجاه المواقف المختلفة، إلى جانب ضعف القدرة على التحكم في ردود الأفعال والانفعالات.



وأوضح “رامي”، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، عبر شاشة “سي بي سي”، أن الشخص العصبي قد يتعامل مع المواقف البسيطة باعتبارها أمورًا كبيرة ومؤثرة، ثم يصدر عنه رد فعل مبالغ فيه لا يتناسب مع حجم الموقف.



وأضاف أن بعض الأشخاص يولدون باستعداد وراثي أو فطري لزيادة الحساسية والانفعال، بينما قد يكتسب آخرون هذه السلوكيات نتيجة التعرض لصدمات وضغوط مستمرة في حياتهم.

وأشار إلى أن الإنهاك النفسي والضغوط الممتدة قد يؤثران على قدرة الإنسان على التحكم في انفعالاته، ويجعلان ردود أفعاله أكثر حدة تجاه المواقف اليومية.

وحذر رامي من اعتبار كل ما يقوله الإنسان أثناء نوبات الغضب تعبيرًا حقيقيًا عن مشاعره أو مكنون نفسه، موضحًا أن الانفعال الشديد قد يؤثر على قدرة المخ على التفكير والتعبير بصورة متزنة.



وقال إن نوبات الغضب المبالغ فيها قد تؤدي إلى اضطراب في التفكير، يجعل الشخص يخلط بين مواقف وذكريات مختلفة، ويصدر عنه كلام وتصرفات لا تعبر بالضرورة عن حقيقة ما يشعر به.

وأضاف أن الإنسان أثناء الانفعال الشديد قد يستدعي مواقف قديمة أو كلمات سمعها في أوقات سابقة، وتخرج منه بصورة متداخلة وغير منظمة، مشددًا على أهمية عدم التعامل مع كل ما يصدر عنه خلال نوبة الغضب باعتباره حقيقة ثابتة أو تعبيرًا دقيقًا عن مشاعره.